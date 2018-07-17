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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 07:24 م
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استقالة وزير العمل التشيكى بسبب مزاعم "السرقة الأدبية"

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:29 م
استقالة وزير العمل التشيكى بسبب مزاعم "السرقة الأدبية" رئيس وزراء التشيك أندريه ببايتش
أ ش أ
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 قدم وزير العمل والشؤون الاجتماعية فى التشيك استقالته اليوم الثلاثاء على خلفية مزاعم تورطه فى السرقة الأدبية، وذلك بعد مرور أقل من شهر على توليه المنصب.

وذكرت شبكة (إيه.بى.سى.) الأمريكية أن بيتر كركال أعلن استقالته بسبب شبهات سرقته مقاطع كبيرة من أطروحته للحصول على درجة البكالوريوس عام 2007، مضيفة أن جامعة توماس باتا الكائنة بمدينة زلين بشرق البلاد حيث تلقى الوزير تعليمه قد فتحت تحقيقا فى الأمر.


وتعد تلك الاستقالة هى الثانية بعد استقالة وزيرة العدل تاتانا مالا - الأسبوع الماضى - على خلفية مزاعم "السرقة الأدبية" بشهادتيها الجامعيتين.


يشار إلى أن الحكومة الائتلافية الجديدة بقيادة الملياردير أندريه بابيس تولت فى 27 من الشهر الماضى فى مسعى لإنهاء فترة عدم الاستقرار السياسى بعد الانتخابات البرلمانية فى أكتوبر.


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