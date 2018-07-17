إصابة 25 فتاة يعملن فى جمع المحاصيل الزراعية فى انقلاب سيارة بالمنيا

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أصيبت اليوم 25 فتاة يعملن فى جمع المحاصيل الزراعية بداخل المزارع المنتشرة بالظهير الصحراوى الغربى فى مركز سمالوط، بشمال محافظة المنيا، حينما انقلبت بهن سيارة ربع نقل، أثناء عودتهن لمنازلهن.

تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف لنقل المصابات إلى أقرب مستشفى، وتبين أن إصابتهن تراوحت بين سحجات وكدمات وحروج سطحية متفرقة بأنحاء الجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتقرر خروج معظمهن بعد توقيع الكشف الطبى والاطمئنان على حالتهن.

وكان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل، كانت تقل عدد من العاملات بمزرعة بالطريق الصحراوى الغربى بمدخل قرية 8، فى مركز سمالوط، مما أسفر عن إصابة نحو 25 فتاة من عمال اليومية.

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام، لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضرًا بالحادث وتولت النيابة العامة التحقيقات.