video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:41 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 25 فتاة يعملن فى جمع المحاصيل الزراعية فى انقلاب سيارة بالمنيا

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 04:24 م
إصابة 25 فتاة يعملن فى جمع المحاصيل الزراعية فى انقلاب سيارة بالمنيا انقلاب سيارة - أرشيفية
المحافظات
إضافة تعليق

أصيبت اليوم 25 فتاة يعملن فى جمع المحاصيل الزراعية بداخل المزارع المنتشرة بالظهير الصحراوى الغربى فى مركز سمالوط، بشمال محافظة المنيا، حينما انقلبت بهن سيارة ربع نقل، أثناء عودتهن لمنازلهن.

 

تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف لنقل المصابات إلى أقرب مستشفى، وتبين أن إصابتهن تراوحت بين سحجات وكدمات وحروج سطحية متفرقة بأنحاء الجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتقرر خروج معظمهن بعد توقيع الكشف الطبى والاطمئنان على حالتهن.

 

وكان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل، كانت تقل عدد من العاملات بمزرعة بالطريق الصحراوى الغربى بمدخل قرية 8، فى مركز سمالوط، مما أسفر عن إصابة نحو 25 فتاة من عمال اليومية.

 

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام، لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضرًا بالحادث وتولت النيابة العامة التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محكمة جنايات المنيا تحيل أوراق صياد للمفتى فى جريمة قتل

اخبار المحافظات

اخبار المنيا

اخبار مصر

محافظة المنيا

انقلاب سيارة

ادارة المرور




لا تفوتك
"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة