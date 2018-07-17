video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إصابة 16 شخصًا فى حادث تصادم بطريق البريجات فى البحيرة

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 11:14 ص
إصابة 16 شخصًا فى حادث تصادم بطريق البريجات فى البحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
إضافة تعليق
أصيب 16 شخصًا، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم بطريق البريجات كوم حماده بالبحيرة.
 
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة كوم حماده، بوقوع حادث تصادم بطريق البريجات – أم سعاد أمام مدخل قرية دمشلى بدائرة المركز.
 
بالانتقال والفحص، تبين حدوث تصادم بين سيارة "نقل" قيادة "إبراهيم  ع ص" 26 سنة، سائق ومقيم المحلة غربية، وأتوبيس خاص محمل عمالة تابعة لشركة جلود بالسادات "قطاع خاص"، قيادة "عصام ر س" 38 سنة، سائق ومقيم الشهداء منوفية، وذلك أثناء محاولة قائد السيارة الأولى تخطى إحدى الدراجات البخارية بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية التى تصادف قدومها فى الاتجاه المقابل، وانقلاب السياره الثانيه بأرض زراعية مجاورة للطريق .
 
أسفر الحادث، عن إصابة قائد السيارة الأولى و 15 من مستقلى السيارتين، بسحجات وكدمات، وتم نقلهم لمستشفى منوف العام بالمنوفيه، وتلقوا الإسعافات اللازمة وغادروها، حدثت تلفيات بالسيارتين وأزيلت آثار الحادث.
 
بسؤال قائدى السيارتين والمصابين، قرروا بمضمون ماتقدم، و تحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط مرتكبى واقعة سرقة 170 ألف جنيه من "صراف" شركة كهرباء أبوحمص بالبحيرة

البحيرة

امن البحيرة

حوادث وقضايا

اخبار البحيرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

المرور




لا تفوتك
"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة