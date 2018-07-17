إصابة 16 شخصًا فى حادث تصادم بطريق البريجات فى البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

أصيب 16 شخصًا، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم بطريق البريجات كوم حماده بالبحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة كوم حماده، بوقوع حادث تصادم بطريق البريجات – أم سعاد أمام مدخل قرية دمشلى بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث تصادم بين سيارة "نقل" قيادة "إبراهيم ع ص" 26 سنة، سائق ومقيم المحلة غربية، وأتوبيس خاص محمل عمالة تابعة لشركة جلود بالسادات "قطاع خاص"، قيادة "عصام ر س" 38 سنة، سائق ومقيم الشهداء منوفية، وذلك أثناء محاولة قائد السيارة الأولى تخطى إحدى الدراجات البخارية بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية التى تصادف قدومها فى الاتجاه المقابل، وانقلاب السياره الثانيه بأرض زراعية مجاورة للطريق .

أسفر الحادث، عن إصابة قائد السيارة الأولى و 15 من مستقلى السيارتين، بسحجات وكدمات، وتم نقلهم لمستشفى منوف العام بالمنوفيه، وتلقوا الإسعافات اللازمة وغادروها، حدثت تلفيات بالسيارتين وأزيلت آثار الحادث.

بسؤال قائدى السيارتين والمصابين، قرروا بمضمون ماتقدم، و تحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.