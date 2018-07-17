إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

أصيب شخصين، اثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي "منفلوط / أسيوط".

تلقى اللواء جمال شكر مدير امن اسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كمين الطرق بطريق (منفلوط/أسيوط) الزراعي.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تبين انقلاب سيارة ميكروباص رقم 9742 ي ص أ، بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة كل من ("أماني.م.ع" ـ 35سنة ـ القوصية ، "أحمد.ف.م" ـ 47سنة ـ بني مزار بالمنيا").

تم نقل المصابين إلى مستشفي أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم ، ورفع أثر الحادث من الطريق ، كما تحرر محضر بالواقعة.