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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:40 م
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إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 04:39 م
إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط حادث تصادم - أرشيفية
أسيوط ـ محمود عجمى
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أصيب شخصين، اثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي "منفلوط / أسيوط".
 
تلقى اللواء جمال شكر مدير امن اسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كمين الطرق بطريق (منفلوط/أسيوط) الزراعي.
 
وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تبين انقلاب سيارة ميكروباص رقم 9742 ي ص أ، بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة كل من ("أماني.م.ع" ـ 35سنة ـ القوصية ، "أحمد.ف.م" ـ 47سنة ـ بني مزار بالمنيا").
 
تم نقل المصابين إلى مستشفي أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم ، ورفع أثر الحادث من الطريق ، كما تحرر محضر بالواقعة.

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