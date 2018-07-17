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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 04:02 م
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إصابة أمينى شرطة بطلقات نارية بمستشفى كفر الدوار

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:00 م
إصابة أمينى شرطة بطلقات نارية بمستشفى كفر الدوار اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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أصيب أمينى شرطة من قوة نقطة مستشفى كفر الدوار العام بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء بطلق نارى بالذراع والكتف، وذلك أثناء تنفيذ عملية الاحتياط الأمنى بالمستشفى باستخدام السلاح.

 

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة كفر الدوار، بإصابة كل من عادل ع ع ال 41 سنة "أمين شرطة" مصاب بطلق نارى باليد، ومحمود خ ط 35 سنة "رقيب شرطة"، من قوة نقطة شرطة مستشفى كفر الدوار العام الشاملة، وذلك أثناء عملية الاحتياط الأمنى الذى يجرى بنقطة المستشفى.

 

ويتلقى المصابين العلاج اللازم والرعاية الصحية داخل قسم الجراحة وقسم العظام بالمستشفى العام.

 

وأكد الدكتور ياسر زيد مدير عام المستشفى أن المصابين تلقيا الرعاية الطبية اللازمة وتم إسعافهما وحالتهما مستقرة بالمستشفى، بعد إجراء الجراحة اللازمة لهما، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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