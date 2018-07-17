إخلاء سبيل طبيب وفنى تحاليل بكفالة بتهمة الإهمال والتسبب فى وفاة طالبة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة أحمد يوسف، بإخلاء سبيل طبيب وفنى تحاليل بكفالة 10آلاف جنيه على ذمة قضية إهمال طبى والتسبب فى وفاة طالبة أثناء إجراء تحاليل لها عقب إجراء عملية "تدبيس المعدة".

الضحية ابنة طبيب، ومدير مستشفى شهير بالمنيا مقيم بمنطقة ابو قرقاص، والذى قرر أن يصطحب ابنته التى تبلغ من العمر 16 سنة وتعانى من السمنة، إلى القاهرة لإجراء عملية تحويل مسار المعدة، أو كما يطلق عليها "تدبيس المعدة" وذلك لإنقاص وزنها.

وأضاف الأب الطبيب والد الضحية فى بلاغه أنه أجرى العملية منذ اسبوع فى مستشفى شهير بالعباسية، وعقب إجراء العملية بأسبوع تدهورت حالة ابنته يوما بعد يوم، فتوجه إلى الطبيب الذى أجرى لابنته العملية، وطلب منه ضرورة إجراء أشعة بالصبغة لابنته، فتوجه إلى معمل أشعة وتحاليل بمنطقة مصر الجديدة لإجراء الفحوصات فى المعمل، وأثناء إجراء الأشعة لابنته توفيت داخل معمل التحاليل.

تم تحرير محضر بالواقعة واتهم فيه والد الطفلة طبيب جراحة السمنة "خ. م" الذى أجرى العملية لابنته فى مستشفى بالعباسية وكذلك أطباء معمل التحاليل بالنزهة بالإهمال الطبى والتسبب فى وفاة ابنته.