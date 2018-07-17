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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:56 م
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إحالة 13 من العاملين بمركز طبى جنوب بنى سويف للتحقيق

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:50 م
إحالة 13 من العاملين بمركز طبى جنوب بنى سويف للتحقيق المحاسب عادل ضيف الله رئيس مركز ومدينة الفشن
بني سويف - أيمن لطفى
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أحال المحاسب عادل ضيف الله رئيس مركز ومدينة الفشن جنوب بني سويف،13 من العاملين بالمركز الطبي بالمدينة إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل.

وشنت إدارة التفتيش المالى والإدارى  بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن  اليوم حملة علي بعض الهيئات والمؤسسات  الحكومية للتأكد من تواجد العاملين وأنضباطهم في العمل وتقديم الخدمة للمواطنين،وتبين تغيب 13من العاملين بالمركز الطبى من بينهم أطباء وممرضات وإداريين عن العمل .

تم تحرير مذكرة بالواقعة وبعرضها علي رئيس الوحدة المحلية بالفشن،قرر إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية للوحدة .

 

 


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