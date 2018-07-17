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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 08:48 ص
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أم تطالب منع طليقها من الاقتراب من طفلته بعد طعنها بسكين أثناء جلسة رؤية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 08:40 ص
أم تطالب منع طليقها من الاقتراب من طفلته بعد طعنها بسكين أثناء جلسة رؤية محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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أقامت  الزوجة "نورهان تامر .ع" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بزنانيرى ضد طليقها "جلال.س" وطالبت بحرمانه من رؤية صغيرتها البالغة 7 سنوات بعدما قام بالتعدى عليها والتسبب لها ببعض الخدوش وجرح غائر فى يديها أثر اصطحابه سكين أثناء جلسة الرؤية وتضرر الصغيرة  نفسيا لدرجة إصابتها بحالة ذعر عند رؤية الأب .

وأكدت الأم البالغة من العمر 29 عام فى دعواها التى حملت رقم2786 لسنة 2018 أمام محكمة الأسرة : طفلتى الصغرى توفت منذ عامين أثناء زواجى بطليقى بسبب بخله ورفضه دفع المصروفات الخاصة بعلاجها وتفضيله المستشفيات الحكومى، مما جعلنى أفقد الصبر على تحمله مره أخرى فهو سليط اللسان ويديه لا تعرف الرحمة كان يعنف الطفلتين، ويتعدى عليهم بالضرب والركل رغم صغر سنهم .

وتابعت: زوجى بعد تركى المنزل بسبب غضبى لوفاة الصغيرة وطلبة الطلاق منهم ذهب فى اليوم التالى وتزوج بأخرى وقال لى بأنه سيتركنى معلقة مما دفعنى لإقامة دعوى طلاق بالإبراء حتى أشترى حريتى وراحة طفلتى الأخرى وحمايتها من عنفه، حتى لا يصبح مصيرها مثل شقيقتها الصغيرة.

واكملت :فى البداية كان يأخذ الصغيرة لديه لتمكث يوم فى أسبوع بشكل ودى دون محاكم ولكن أبنتى كانت تخاف منه بسبب صراخه وعصبيته التى فاقت الحد وكانت تقضى معظم اليوم دون طعام وهى تبكى ومنهارة وتطالب أن يسمح لها بالرجوع لى مما دفعنى لمنعه من رؤيتها.

وأكملت : لا أريد منه النفقة التى يلقيها لى شهريا ولكن أريد نجدة الطفلة من حالتها التى تسوء يوميا بعد يوم ومنعه من رؤيتها بعدما أصابه الجنون وعاقبها بالتعدى عليها بسكين وتسبب لها ببعض الجروح وتركها منهارة وحاول الهروب لولا أمن النادى الذى قبض عليه وتم تحرير محضر بالواقعة، وتابعت: لا أدرى كيف لأب أن يتخلى عن الفطرة التى يضعها الله فينا ويفعل ذلك بابنته ومن قبلها زوجته، بعد أن صبرت على عنفه طوال سنوات معه.

 

 

 


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