وزير النقل العراقى: نبذل كل الجهود لتسهيل حركة الطائرات إلى مطار النجف

بغداد (أ ش أ)

أكد وزير النقل العراقى كاظم الحمامى أن وزارته تبذل جهودا كبيرة من أجل تقديم جميع التسهيلات أمام حركة الطائرات إلى مطار النجف، مشيرا إلى أن المطار سيستقبل اليوم 18 رحلة جوية من مختلف شركات الطيران.

وذكرت وزارة النقل - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين، أن وزير النقل وصل صباح اليوم إلى مطار النجف الدولى برفقة وفد وزارى من سلطة الطيران المدنى العراقى والخطوط الجوية العراقية".

وأضافت أن مطار النجف الدولى استقبل أمس الأحد، رحلة جوية قادمة من مطار بيروت وفى الساعات المقبلة هناك العديد من الرحلات الجوية التى يستقبلها ضمن جدول.

وكان مدير مطار النجف الدولى بالعراق على كاظم قد أعلن أمس استئناف الرحلات الجوية فى المطار، وقد تم تعليق الرحلات الجوية إلى مطار النجف على إثر اقتحام عدد من المتظاهرين للمطار، وذلك فى وقت تشهد فيه عدة محافظات عراقية تظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد فى دوائر الدولة.

من ناحية أخرى نفى قائد خطة فرض القانون فى محافظة كركوك العراقية اللواء الركن معن السعدى، اليوم الاثنين، انسحاب أية قوات عسكرية من المحافظة، مؤكدا استقرار الأوضاع الأمنية فى كركوك.

وقال السعدى، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز"، أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب وباقى الأجهزة الأمنية تعمل فى مواقعها بصورة طبيعية ولا توجد أية انسحاب لأية قوة عسكرية من كركوك صوب أية مدينة عراقية.

وأضاف أن قوات مكافحة الإرهاب وباقى الأجهزة الأمنية منتشرة وتعمل بتنسيق متواصل، والأوضاع الأمنية مستقرة فى كركوك وبصورة ممتازة وجميع القوات تعمل على حفظ أمن المواطنين فى المحافظة.

وكانت وسائل إعلام محلية قد تناقلت أنباء مفادها انسحاب قوات عسكرية من محافظة كركوك من أجل الانتشار فى محافظات جنوبية تشهد تظاهرات.