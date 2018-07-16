وزير المالية: الحكومة لديها خطة لزيادة الأجور خلال العام المالى الحالى

كتب إبراهيم حسان

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة لديها خطة لتحسين الدخل وزيادة الأجور خلال العام المالى الحالى، من أجل تحسين معيشة المواطن المصرى.

وأضاف معيط، خلال حواره مع أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادى تم إنجازه، وتعمل الدولة على توفير الخدمات المقدمة للمواطن مع زيادة الأجور فى الوقت نفسه، مضيفًا أن عدم جاهزية متطلبات التأمين الصحى، وعدم الانتهاء من المنظومة الإلكترونية لربط عناصر المنظومة، سبب التأجيل فى الفترة السابقة، لكن ميزانية تطبيق برنامج التأمين الصحى الشامل متوفرة، كى يتم تطبيقه فى مصر بجودة عالية.

ونفى وزير المالية، صحة ما تردد عن أنه لا توجد أموال لإضافة مواليد جدد على البطاقات التموينية.