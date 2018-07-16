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الإثنين، 16 يوليه 2018 05:43 م
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وزير الداخلية العراقى يدعو المتظاهرين إلى إعطاء فرصة للحكومة لتلبية مطالبهم

الإثنين، 16 يوليه 2018 04:34 م
وزير الداخلية العراقى يدعو المتظاهرين إلى إعطاء فرصة للحكومة لتلبية مطالبهم احتجاجات العراق- أرشيفية
أ ش أ
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أعلن وزير الداخلية قاسم الأعرجى، اليوم الاثنين، إصابة أكثر من 200 ضابط ومنتسب فى المظاهرات القائمة بعدد من المحافظات العراقية ، داعيا المتظاهرين إلى إعطاء فرصة للحكومة من أجل تلبية مطالبهم بعد "وصول رسالتهم".


وقال الأعرجى ، فى مؤتمر صحفى عقده فى محافظة كربلاء وفقا لقناة (السومرية نيوز) - "لدينا 261 مصابا فى القوات الأمنية بين ضابط ومنتسب فى التظاهرات الجارية بعدد من مناطق العراق"، لافتا إلى أن "38 بين منتسب وضابط تم الاعتداء عليهم من قبل المتظاهرين فى كربلاء " .


وأضاف الأعرجي، "لم نسمح بالاعتداء على المنتسبين، وبالنسبة للمندسين الذين ينتمون لجهات معروفة سنلاحقهم"، مخاطبا المتظاهرين قائلا "رسالتكم وصلت وأعطوا فرصة للحكومة لتوفير مطالبكم".
وتشهد معظم المحافظات العراقية تظاهرات غاضبة تطالب بتحسين الوضع الخدمى فى مناطقهم لاسيما فيما يخص الكهرباء والماء والخدمات الاخرى، فضلا عن توفير فرص عمل.

 

 

 


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