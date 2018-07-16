video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 07:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الداخلية الإيطالى يدعو أوروبا إلى مساعدة ليبيا لضمان حقوق المهاجرين

الإثنين، 16 يوليه 2018 05:41 م
وزير الداخلية الإيطالى يدعو أوروبا إلى مساعدة ليبيا لضمان حقوق المهاجرين مهاجرين - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

دعا وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى ، اليوم الاثنين ، الاتحاد الأوروبى إلى مساعدة ليبيا لضمان حقوق المهاجرين.

وقال سالفينى - فى تصريح نقلته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - "إن هؤلاء المهاجرين ليسوا ناجين، بل رقيق يباع ويُشترى فى نشاط تجارى تنظمه عصابات المافيا فالهدف هو الإنقاذ، الإسعاف، الرعاية، وإعادة هذه القوارب من حيث أتت".

وأضاف: "يجب أن يقتنع الاتحاد الأوروبى بأن هذا هو الحل الوحيد"..موضحًا أنه بالإمكان حاليا إعادة توزيع المهاجرين ووقف المنظمات غير الحكومية الناشطة فى عمليات الإنقاذ وهو الأمر الذى سيمضى به قدما فضلا عن إعادة النظر بالمهمات الدولية فى البحر المتوسط لكن الهدف يكمن فى مساعدة الاتحاد الأوروبى ليبيا لضمان حقوق الإنسان وجمع طلبات اللجوء الحقيقة فى الدول الأفريقية.

وتابع وزير الداخلية : إن هناك اجتماعا بعد غد حول البعثات الدولية سيكون طلب الحكومة الإيطالية واضحا فيه وهو إعادة مناقشة التوقيع الانتحارى لعام 2015 .. داعيا للذهاب إلى حكومة رينزى (السابقة) لمساءلتها عن عملية صوفيا المسؤولة عن التوقيع المذكور .. مؤكدًا أن هدف الحكومة الإيطالية هو تغيير القواعد وجعل الموانئ الليبية أكثر أمانا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. ممثل ليبيا بمجلس الأمن يدعو للعمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية

العثور على جثث 8 مهاجرين فى شاحنة بغرب ليبيا

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يجمعون على أهمية استعادة دور فعال فى ليبيا

خالد جلال يعلن تلقيه عرضاً محلياً وآخر من ليبيا والعراق

مسئول بـ"الناتو": الجامعة العربية رفضت وجود قوات على الأرض فى ليبيا

مهاجرين

أخبار العالم اليوم

ليبيا

الإسعاف




لا تفوتك
مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة