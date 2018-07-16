وزير الداخلية الإيطالى يدعو أوروبا إلى مساعدة ليبيا لضمان حقوق المهاجرين

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دعا وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى ، اليوم الاثنين ، الاتحاد الأوروبى إلى مساعدة ليبيا لضمان حقوق المهاجرين.

وقال سالفينى - فى تصريح نقلته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - "إن هؤلاء المهاجرين ليسوا ناجين، بل رقيق يباع ويُشترى فى نشاط تجارى تنظمه عصابات المافيا فالهدف هو الإنقاذ، الإسعاف، الرعاية، وإعادة هذه القوارب من حيث أتت".

وأضاف: "يجب أن يقتنع الاتحاد الأوروبى بأن هذا هو الحل الوحيد"..موضحًا أنه بالإمكان حاليا إعادة توزيع المهاجرين ووقف المنظمات غير الحكومية الناشطة فى عمليات الإنقاذ وهو الأمر الذى سيمضى به قدما فضلا عن إعادة النظر بالمهمات الدولية فى البحر المتوسط لكن الهدف يكمن فى مساعدة الاتحاد الأوروبى ليبيا لضمان حقوق الإنسان وجمع طلبات اللجوء الحقيقة فى الدول الأفريقية.

وتابع وزير الداخلية : إن هناك اجتماعا بعد غد حول البعثات الدولية سيكون طلب الحكومة الإيطالية واضحا فيه وهو إعادة مناقشة التوقيع الانتحارى لعام 2015 .. داعيا للذهاب إلى حكومة رينزى (السابقة) لمساءلتها عن عملية صوفيا المسؤولة عن التوقيع المذكور .. مؤكدًا أن هدف الحكومة الإيطالية هو تغيير القواعد وجعل الموانئ الليبية أكثر أمانا.