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واشنطن بوست: إيران اقتربت من إتقان تقنيات صناعة القنابل النووية عام 2003

الإثنين، 16 يوليه 2018 01:40 م
واشنطن بوست: إيران اقتربت من إتقان تقنيات صناعة القنابل النووية عام 2003 حسن روحانى
كتبت ريم عبد الحميد
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كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن تفاصيل جديد من الوثائق الإيرانية المتعلقة ببرنامج طهران النووى والتى سرقها الجواسيس الروس فى وقت سابق هذا العام، وقالت إنها تظهر كيف أن إيران حصلت على معلومات صريحة تتعلق بتصميم الأسلحة من مصدر أجنبى، وكانت على أعتاب إتقان تقنيات الرئيسية لصنع القنابل عندما تم وقف البحث قبل 15 عاما.

 

 وقالت الصحيفة، إن الوثائق أظهرت جهود إيران الطموحة وبالغة السرية لصناعة أسلحة نووية، والتى شملت أبحاث مكثفة فى صنع معدن اليورانيوم وتعزيز اختبار الأجهزة المستخدمة لتوليد النيترونات لبدء سلسلة التفاعل النووى.

 

 وبينما أوقف المسئولون الإيرانيون أغلب هذا العمل فى 2003، فإن المذكرات الداخلية أظهرت أن كبار العلماء وضعوا خططا مكثفة لمواصلة عدة مشروعات سريا، وإخفائها داخل برامج بحث عسكرى قائمة بالفعل.

 

وكتب عالم إيرانى فى واحدة من المذكرات التى سرقها الموساد الإسرائيلى فى مداهمة لمنشاة تخزين فى طهران فى يناير الماضى إن العمل سينقسم إلى جزأين "سرى يشمل الهيكل السرى والأهداف، وصريح".

 

 وأشارت واشنطن بوست، إلى أن الوثائق المسروقة لا تشمل أى كشف عن النشاط النووى الأخير أو دليل على أن إيران انتهكت الاتفاق النووى الذى توصلت إليه فى عام 2015 مع الولايات المتحدة وخمس دول أخرى. وتوضح الصحيفة أن المسئولين الأمريكيين طالما علموا بالأبحاث الخاصة بالأسلحة النووية التى قامت بها طهران قبل عام 2004، والتى ذكرتها إدارة أوباما صراحة فى حث إيران على قبول الاتفاق التاريخى الذى يحد من قدرتها على إنتاج اليورانيوم المخصب ووضع منشآتها النووية تحت إشراف دولى مكثف.


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