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الإثنين، 16 يوليه 2018 08:05 م
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نيابة السويس تطلب التحريات فى قضية غرق طفلة بإحدى القرى السياحية

الإثنين، 16 يوليه 2018 07:55 م
نيابة السويس تطلب التحريات فى قضية غرق طفلة بإحدى القرى السياحية الطفلة
السويس – سيد نون
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طلبت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامى العام تحريات المباحث الجنائية الخاصة بقضية وفاة الطفلة فاطمة طه عبدالرحيم 8 أعوام غرقا بسبب الإهمال فى حمام سباحة قرية سياحية بالعين السخنة.

كما قرر محافظ السويس اللواء أحمد حامد بمراجعة خرائط خدمة الإسعاف فى العين السخنة وطلب تقرير كامل عن حادث غرق الطفلة.

وأكد محافظ السويس، أنه سيتم مراجعة خطط ومدة وصول سيارات الإسعاف إلى القرى السياحية بالعين السخنة، مؤكدا اهتمامه بمتابعة تحقيقات قضية غرق الطفلة فاطمة.

 كانت أسرة الطفلة حررت محضر رقم ٨٠٢٠ إدارى قسم شرطة عتاقة بتاريخ 13 \ 7 \ 2018 اتهمت من خلاله إدارة القرية بالأعمال الجسيم لعدم تواجد عمال الانقاذ خلال تعرض الطفلة للغرق.

وقال طه عبدالرحيم والد الطفلة فاطمة فى تحقيقات النيابة، أن الطفلة سقطت فى حمام السباحة المخصص للأطفال بالقرية السياحية وتعرضت للغرق وبالرغم من أن حمام السباحة مخصص للأطفال بالقرية لا يوجد عامل انقاذ موجود يقوم بالتدخل السريع عقب تعرض أى طفل لتهديد الغرق.

وأكد والد الطفلة، انه عقب اخراج ابنتى من حمام السباحة لم نجد أى نوع من الإسعافات الأولية بالقرية ولم نجد سيارة اسعاف بالقرية وعندما طلبنا سيارة اسعاف تأتى من مدينة السويس استغرق وقت حضورها مدة تصل إلى 90 دقيقة وهو ما تسبب فى تدهور الحالة الصحية لابنتى وفشل محاولات انقاذها.


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