نقيب الصحفيين: جريدتان مهددتان بالإغلاق خلال أيام.. والصحافة بحاجة لـ"التعويم"

كتب محسن البديوى

ناشد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، الحكومة بضرورة الحفاظ على الصحافة كمهنة تنويرية وأداة ديمقراطية، من خلال دعم صناعة المدخلات، معقبًا: "هناك صحف حزبية تواجه أزمة عنيفة، وفيه جريدتين مهددتين بالإغلاق خلال أيام أو خلال أشهر قليلة جدًا، والأزمة نفسها تجاه صحف أخرى".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى عبر فضائية "DMC"، إن أزمة الصحافة لا تتوقف عند ارتفاع صناعة المدخلات والتقدم التكنولوجى ولكنها "أزمة شعب".

وأشار إلى أن الصحافة فى مصر بعد الثورة تحملت جزءًا من فاتورة الأزمة، معقبًا: "نحن فى أزمة مؤقتة، ونحتاج لخطة تعويم لصناعة الصحافة القومية والحزبية والخاصة، خلال فترة لا تزيد عن 3 سنوات، وأرى أن الصحافة القومية أفضل حالًا من باقى الصحف، فهناك صحف حزبية تواجه أزمة وجريدتين مهددتين بالإغلاق خلال أيام أو خلال شهور قليلة جدًا والأزمة نفسها تجاه صحف أخرى".

ولفت نقيب الصحفيين إلى أن جريدة الأهرام توزع أكثر من 400 ألف نسخة فى عدد يوم الجمعة.