نزول سن التقديم بمدارس التمريض بالسويس لـ14 سنة و6 أشهر

السويس - سيد نون

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة السويس عن نزول سن التقديم لمدارس التمريض بنين وبنات من 15 سنة إلى 14 سنة و6 أشهر.

وقالت أمانى جلال مدير الإعلام والعلاقات العامة بمديرية الصحة بالسويس، إن وزيرة الصحة استجابت إلى طلب أهالى السويس بالنزول بالسن 6 أشهر ليصبح 14 سنة و6 أشهر بعد أن كان لا يقل عن 15 سنة أول أكتوبر 2018.

ووجه الدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور تامر البوهى مدير إدارة التدريب والبعثات والمدارس اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل فتح باب التقديم للمرة الثانية بعد التجاوز عن شرط السن والنزول بالسن 6 أشهر.