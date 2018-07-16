موجز الساعة 6.. التقدم لأكاديمية الشرطة 24 يوليو بحد أدنى 65% لمدة 18 يوما

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الخبار والتقارير المهمة، منها إعلان موعد وشروط التقدم لأكاديمية الشرطة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..





وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من طلاب الثانوية وما يعادلها بمجموع 65 ‎%، وذلك بدءًا من 24 يوليو الجاري حتى 13 أغسطس من خلال الإنترنت، ووافق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين بحد أدنى جيد، وتبدأ عملية التقديم من 28 يوليو حتى 13 أغسطس .

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الإثنين المقبل الموافق 23 يوليو، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الثورة، معربا عن خالص التهانى لعمال مصر بهذه المناسبة.





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى.

ينشر "اليوم السابع" النص الكامل لمشروع قانون بإصدار قانون بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليه فى الجلسة العامة المنعقدة الآن، وبموافقة أغلبية الثلثين، وبعد إدخال التعديلات عليه وفقًا لإعادة المداولة التى تمت فى جلسة أمس بشأن عدد من المواد فى ضوء ملاحظات مجلس الدولة ونقابة الصحفيين.





أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا بتعيين المستشار طارق عبد العليم أبو العطا نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

انتهى مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، من الموافقة نهائيا على مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، وهى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، بموافقة أغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك عقب إعادة المداولة على عدد من نصوص مواد القوانين، فى ضوء الملاحظات التى أبداها مجلس الدولة ونقابة الصحفيين على مشروعات القوانين حيث تم إضافة 28 تعديلا جديدا على مشروع القانون، من أجل الاستجابة إلى هذه الملاحظات، وأكد مجلس النواب على دعمه الكامل لحرية الصحافة، والتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها نقابة الصحفيين.





قوائم انتظار العلاج والعمليات ظلت لسنوات طويلة، شبحا يواجه المرضى داخل المستشفيات الحكومية ما تسبب فى إزهاق أرواح الكثيرين من المرضى خاصة مرضى الجراحات الحرجة والتدخلات الطبية الطارئة ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسى للبحث عن حلا لهذه الأزمة حفاظا على حقوق المرضى فى العلاج والعلاج السريع التى كفلها الدستور والقانون.

أكد وكيل البرلمان السيد الشريف ورئيس لجنة الرد على بيان الحكومة، أنه سيتم تأجيل مناقشة تقرير الرد على بيان الحكومة بالجلسة العامة للأسبوع القادم، حيث كان من المقرر أن يتم مناقشته غدا الثلاثاء.





ننشر آخر مؤشرات القبول بالكليات في العلمي والأدبي، وذلك بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة، وحصول الطلاب على درجات لا بأس بها من خلال طرح للمجاميع التي حصل عليها خريجو الثانوية العامة هذا العام.

ينشر "اليوم السابع" نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، والذى يسمح للأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه بجلسته اليوم الاثنين.





أحالت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف "سيد.ع" الشهير بـ سيد سيكا لمحكمة جنح بولاق الدكرور؛ لاتهامه بحيازة حيوان وترويع المواطنين به والبلطجة.

ينشر "اليوم السابع" قواعد التوزيع الجغرافى لطلاب الثانوية العامة، تزامنا مع المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة، التى انطلقت أعمالها اليوم الإثنين وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.





طرحت وزارة المالية، اليوم الإثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات جنيه.

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى عن استيراد بيض صينى غير صحيح تمامًا، موضحة أن مصر تصدر البيض ولديها اكتفاء ذاتى من بيض المائدة، وما يحدث هو شائعات غير مبررة تفتقد العقلانية.





قضت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس، بإرساء مبدأ قضائى جديد بأحقية مجالس الجامعات الحكومية فى تحديد المقابل المالى السنوى والمصروفات الدراسية التى يسددها الطلاب للقيد بما يسمى "برامج التعليم المستحدثة بالكليات"، حتى ولوجاوزت مبالغ تلك المصروفات، المبالغ المقررة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، حبس المتهمين فى واقعة انقلاب عربات قطار المرازيق 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.





ذكرت عدد من الصحف السودانية الصادرة اليوم الإثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيزور العاصمة السودانية الخرطوم يوم الخميس المقبل.

يمكن قانون التأمين الصحى الجديد المنتفعين من السفر للعلاج بالخارج على أن تتحمل هيئة التأمين الصحى الجديدة كافة تكاليف العلاج إذا كان المريض لا يتوفر له علاج داخل الجمهورية.





قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن التعاون المشترك بين روسيا وأمريكا كفيل بحل الأزمة السورية، وتابع:"إحلال السلام فى سوريا يمكن أن يكون مثالا للتعاون بين البلدين".

اعلن الجيش السوري السيطرة على تل استراتيجى مطل على هضبة الجولان.

نفى خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتى، الأنباء التى تم الترويج لها بشأن عزمها تأجير جزر تابعة لها إلى الصين، بهدف إقامة مشاريع اقتصادية، وقال إنها "لم ولن" تفعل ذلك.

اعتلى منتخب فرنسا العرش العالمى بتتويجه بطلاً لمسابقة كأس العالم 2018 للمرة الثانية فى تاريخه، بعدما تغلب على كرواتيا بنتيجة 4 – 2 فى المباراة النهائية التى جمعتهما بالعاصمة الروسية "موسكو".

يخوض الأهلى مباراة غاية فى القوة مساء غد، الثلاثاء، أمام تاونشيب الباتسوانى فى لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، نظراً لموقف الفريقين الصعب فى جدول المجموعة الأولى.. نرصدها فى الأسئلة التالية.

أعلن طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، انتهاء أزمته مع ناديه بشكل نهائى، مؤكداً أنه بالفعل عقد اجتماعا مع المستشار مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وهو ما أشار إليه "اليوم السابع" منذ ساعات، بأن الأزمة فى طريقها للحل والإعلان عن ذلك اليوم، وهو ما أكده طارق حامد فى تصريحات خاصة.

يقترب عماد متعب، مهاجم الأهلى، من إعلان اعتزاله كرة القدم بشكل نهائى، وهو الأمر الذى استقر عليه المهاجم الدولى بعد التشاور مع أسرته وعدد من المقربين منه.