موجز أخبار الساعة 10 مساء.. البرلمان يوافق على 14 قانونا بجلسة اليوم

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال زخم تشريعى، وذلك بالموافقة النهائية على 14 مشروع قانون حكومى ونيابى.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا بوجود شلل مرورى بطريق "القاهرة الإسكندرية" الزراعى، عند مزلقان زكى بقها، إثر اصطدام سيارة مع أخرى ملاكى ودراجة نارية، انتقل رجال المرور وجارٍ رفع آثار الحادث، تم تحويل سيارات النقل للسير على الطريق الحر لتخفيف التكدس وإعادة فتح الطريق.

حرص "اليوم السابع" على تكريم عدد من الأبطال الحاصلين على ميداليات فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التى اختتمت مؤخرا فى إسبانيا.

كشف النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي الجديد، موعد الظهور الأول له بقميص البيانكونيري فى تدريبات الفريق.

ينشر "اليوم السابع" إنفو جراف لأسعار السجائر الأجنبية والمصرية والمباعة محليًا، وفقًا للقرار الوزارى رقم 288 لسنة 2018 الذى أصدره الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

شهد طريق " القاهرة- الإسكندرية" الزراعى شللا مروريا عند مزلقان زكى بقها بمحافظة القليوبية، إثر اصطدام سيارة محملة بمياه غازية مع سيارة ملاكى ودراجة نارية.

قرر المهندس على فضالى، رئيس شركة تشغيل المترو، إيقاف السائق الذى ظهر فى فيديو وبرفقته ابنه أثناء قيادته لأحد قطارات المترو، عن العمل وإحالته للتحقيق.

كشف فيديو حصلت عليه اليوم السابع، عن سماح أحد سائقى المترو بدخول نجله إلى كابينة القيادة ضارباً أبسط قواعد المهنة، والسلامة المهنية، عرض الحائط.

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال زخم تشريعى، وذلك بالموافقة النهائية على 14 مشروع قانون حكومى ونيابى.

تواصل الدولة المصرية جهودها فى إطفاء الحريق السورى الذى يعصف بعدد من المدن السورية على مدار السنوات السبع الماضية، وتحركت مصر بالتعاون روسيا الاتحادية ووساطة رئيس تيار الغد السورى الشيخ أحمد الجربا، حيث وقع عدد من فصائل المعارضة المسلحة فى الساحل السورى، على اتفاق وقف إطلاق النار فى القاهرة برعاية مصرية وبضمانة روسيا الاتحادية من جانب، ورئيس تيار الغد السورى الشيخ أحمد الجربا، حيث شمل الاتفاق المشاركة فى جهود مكافحة الإرهاب والعمل على تسوية سياسية للأزمة السورية، وعودة اللاجئين والنازحين لمناطقهم والإفراج عن المعتقلين.

يستعد المدراء التنفيذيون لشركات التكنولوجيا العالمية للوقوف أمام الكونجرس الأمريكى للمرة الثانية خلال هذا العام، فى قضية فجرت الجدل بشأن تأثير شركات التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعى، حيث يدلى مدراء فيس بوك ويوتيوب وتويتر بشهادتهم أمام اللجنة القضائية فى مجلس النواب، غدا الثلاثاء، فى اتهامات تتعلق بالتحيز السياسى.

توج المنتخب الفرنسى بلقب كأس العالم الثانى فى تاريخه، اليوم الأحد، بفوزه على المنتخب الكرواتى بنتيجة 4 - 2 فى المباراة النهائية، التى أقيمت على ملعب لوجنيكى بروسيا.





تشهد مدينة العلمين الجديدة تنفيذ عدد كبير من المشروعات سواء تابعة للحكومة أو للقطاع الخاص، مما يساعد فى سرعة تحويلها لعاصمة مصر السياحية، وبوابة مصر لإفريقيا كما هو مخطط لها من قبل الدولة.