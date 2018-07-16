موجز أخبار الساعة 1 ظهرا..قمة مرتقبة بين ترامب وبوتين فى هلسنكى

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على أن فكرة إنشاء صندوق سيادى تأخرت كثيرا، لافتا إلى أن إحدى دول شرق آسيا تتمتع بأكبر صندوق سيادى خسر فى أسبوع واحد 50 مليار دولار، وبالرغم من ذلك خرج مدير الصندوق وقال صراحة إن هذه الخسارة يمكن تعويضها لأن أصوله قوية وبرقم مرعب.





أعلن البيت الأبيض فى بيان، أن المؤتمر الصحفى المشترك لرئيسى الولايات المتحدة وروسيا، دونالد ترامب وفلاديمير بوتين من المقرر عقده فى هلسنكى فى الساعة 16:50 بالتوقيت المحلى لموسكو، ويأتى ذلك وفقا الجدول الزمنى للرئيس الأمريكى، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.





تنطلق بعد قليل، القمة التاريخية بين الرئيسين الأمريكى، دونالد ترامب، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين.





اقتحم مستوطنون متطرفون منذ ساعات صباح اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك، برفقة عناصر من مخابرات وشرطة الاحتلال الإسرائيلية من جهة باب المغاربة.





نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى إحباط مخطط إرهابى لاستهداف مؤسسات الدولة، وتنفيذ أعمال تخريبية فى سيناء.





منذ أن اعتلى حكم البلاد فى 2003، والتحول لنظام "حكم رئاسى" كان الحلم الأكبر الذى يراود الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، من أجل الانفراد بالحكم والتربع على عرش السلطة إلى الأبد، دون أى معارضة أو منافسين.





عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، اجتماعاً باللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية لوضع خطوات تنفيذية سريعة لتنفيذ مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى"، بحضور الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان سابقاً ، وممثلى صندوق "تحيا مصر"، بمقر ديوان عام الوزارة.





عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع أعضاء المكتب الفنى والمتابعة، والاتصال السياسى بمجلس الوزراء، فى إطار اهتمامه بمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الحكومة الذى تم تقديمه للبرلمان، وتذليل أى عقبات خلال التنفيذ.





اقتحم مستوطنون متطرفون منذ ساعات صباح اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك، برفقة عناصر من مخابرات وشرطة الاحتلال الإسرائيلية من جهة باب المغاربة.