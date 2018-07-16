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الإثنين، 16 يوليه 2018 10:56 ص
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مواجهات مع قوات الاحتلال فى نابلس ومستوطنون يهاجمون منزلا بالخليل

الإثنين، 16 يوليه 2018 09:26 ص
مواجهات مع قوات الاحتلال فى نابلس ومستوطنون يهاجمون منزلا بالخليل قوات الاحتلال
أ ش أ
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى المنطقة الأثرية ببلدة سبسطية شمال غرب نابلس شمال الضفة الغربية، فجر اليوم الاثنين، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين،أطلق خلالها جنود الاحتلال القنابل الصوتية والغازية المسيلة للدموع، غير أنه لم يسجل إصابات خلال تلك المواجهات.

وفى الخليل، جنوب الضفة، رشق مستوطنون، الليلة الماضية، بالحجارة والقاذورات، منزل مواطن فلسطينى يدعى هاني العزة فى حى تل الرميدة. بحماية جنود الاحتلال، وحطموا ممتلكات العائلة ومزروعاتها المحيطة بالمنزل.

وأشارت عائلة العزة إلى أن المستوطنين شتموهم بألفاظ نابية، وتوعدوهم بتنفيذ المزيد من الاعتداءات.

كما أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم، حاجز مدخل مخيم الفوار الرئيسى جنوب الخليل ومنعت حركة عبور المركبات منه.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز مدخل المخيم ومنعت المواطنين من الخروج بمركباتهم، ما جعلهم يستعينون بطرق بديلة للوصول الى اعمالهم بالخارج.

 

على الصعيد ذاته انطلق العام الدراسى الاستثنائى فى قرية الخان الاحمر شرق القدس المحتلة صباح اليوم رغم محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلى استصدار قرار من القضاء بإزالة المدرسة الوحيدة بالقرية.

وأعلن وزير التربية والتعليم الفلسطينى صبرى صيدم إطلاق العام الدراسى بحضور الطلبة وبعض الوزراء والمسؤولين .

وتوجه اكثر من 170 طالبا صباح اليوم برفقة أهاليهم إلى المدرسة، رغم إجراءات سلطات الاحتلال التقييدية ووضعها بوابة حديدية على مدخل قرية الخان الأحمر.

من جانبه، أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف أن قرار افتتاح العام الدراسى الجديد استثنائيا فى قرية الخان الاحمر هو هام واستراتيجي، ويحمل رسالة لسلطات الاحتلال بأنه لن يتم القبول بهدم وترحيل الاهالى من الخان الاحمر الذى سيبقى صامدا فى وجه مخططات "الابرتهايد".

بدوره، اعتبر النائب العربى فى الكنيست الاسرائيلى أحمد الطيبى، أن هذه الخطوة الاستثنائية فى افتتاح العام الدراسى بالخان الأحمر من شأنها تثبيت المواطنين وتعزيز صمودهم امام التطهير العرقى الذى يحدث فى المنطقة.

ميدانيا، قامت شرطة الاحتلال بحملة إصدار مخالفات مالية بحق الصحفيين والمواطنين، الذين كانوا فى طريقهم إلى قرية الخان الأحمر، وفرض مخالفات مالية بقيمة ألف شيكل (الدولار يعادل 3.5 شيكل).

ونصبت شرطة الاحتلال حاجزا عند الشارع المؤدى إلى قرية الخان الأحمر، مما أجبر المواطنين الفلسطينيين إما إلى قطع الشارع الرئيسى سيرا على الأقدام، أو إلى استخدام مركباتهم فى طريق طويلة ووعرة للوصول إلى الخان الأحمر.

وهى ليست المرة الأولى التى تقوم بها شرطة الاحتلال بمثل هذه الخطوات بإصدار مخالفات سير جماعية للمركبات والمواطنين بشكل عشوائى، فى سبيل منع الصحفيين والمواطنين من الوصول إلى الخان الأحمر.


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