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الإثنين، 16 يوليه 2018 05:42 م
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ممثل ليبيا بمجلس الأمن يدعو للعمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية

الإثنين، 16 يوليه 2018 04:52 م
ممثل ليبيا بمجلس الأمن يدعو للعمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ممثل ليبيا بمجلس الأمن
كتب أيمن رمضان
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دعا ممثل ليبيا بمجلس الأمن الدولى، المجتمع الدولى على ضرورة حث كافة الأطراف الليبية على الاتفاق وإيجاد صيغة وحل يتفق عليه الجميع لتخرج ليبيا من محنتها، من خلال التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تسبقها ترتيبات قانونية ودستورية ضرورية لتنظيم هذه الانتخابات

وأضاف ممثل ليبيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى حول الأوضاع فى بلاده، أن تهيئة الأجواء المناسبة من أجل إجراء هذه الانتخابات يهدف إلى الخروج من مرحلة الجمود السياسى الذى أثر بشكل سلبى على كافة مناحى الحياة على المواطن الليبى وأصاب البلاد بحالة من عدم الاستقرار وتردى الأحوال فى جميع المجالات.

 


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