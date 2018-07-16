مصرع شاب غرقًا ببركة مياه بقرية بأولاد صقر فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى شاب مصرعه غرقًا فى بركة مياه بقرية الشافعى مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، مساء اليوم، وبالعرض على نيابة أولاد صقر، صرحت برئاسة أحمد نعيم، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغًا بمصرع محمد السيد ذكى، طالب بالصف الثالث الثانوى العام، ومقيم بمركز أولاد صقر، حيث لقى مصرعه غرقًا ببركة مياه بعمق 20 مترًا، أثناء الاستحمام، وبسؤال أسرته لم تتهم أحد بالوفاة وصرحت بأن الوفاة قضاء وقدر وحرر عن الواقعة المحضر رقم 2004 إدارى مركز أولاد صقر.