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الإثنين، 16 يوليه 2018 02:58 م
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مساعد محافظ كفر الشيخ: 5 آلاف دارس بمحو الأمية يؤدون امتحاناتهم

الإثنين، 16 يوليه 2018 02:57 م
مساعد محافظ كفر الشيخ: 5 آلاف دارس بمحو الأمية يؤدون امتحاناتهم مساعد محافظ كفر الشيخ يتابع امتحانات محو الأمية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تابع اللواء حمدى محمود الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ رئيس مركز ومدينة دسوق، امتحانات المرحلة الثانية، لمشروع الحملة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار "كفر الشيخ بلا أمية نهاية عام 2018م"، وتوزيع كراتين السلع الغذائية للدارسين ضمن المشروع القومى لمحو الأمية، لمن تجاوزت نسبة حضورهم 75%، مؤكدا أن الدارسين بقرى ومركز دسوق 5 آلاف و60 دارس.

وأشرفت منى عبد الباقى مساعد رئيس المركز والمدينة، على توزيع كراتين السلع الغذائية على الدارسين بمقر امتحاناتهم، بناء على تكليفات اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، بتوزيع كراتين السلع الغذائية للدارسين ضمن المشروع القومى لمحو الأمية، لمن تجاوزت نسبة حضورهم 75%، مؤكدة أن توزيع كرتونة السلع الغذائية بصفة شهرية لمن يبلغ النسبة المقررة للحضور، مع حرمان من تقل نسبة حضورهم عن 50% من الامتحانات، وقبولهم للتقدم للمرحلة التالية من محو الأمية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن مدارس التربية والتعليم، والفصل الواحد، والتعليم المجتمعى، والجمعيات الزراعية، ومراكز الشباب، والأوقاف، فتحت أبوابها لاستقبال الدارسين، مشيرا إلى أن جميع اللجان الإشرافية المشكلة من الوحدات المحلية، والتربية والتعليم، وديوان عام المحافظة تقوم بالمرور اليومى على مقرات محو الأمية بالقرى والنجوع لمتابعة انتظام سير البرنامج وضمان توفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروع.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الأمية تشكل عائقا كبيرا أمام تحسين الظروف الاقتصادية والتنمية، وموت الوالدين واضطرار الأبناء إلى تحمل مسئولية الأسرة، وعدم توعية الأميين بضرورة التحاقهم ببرامج محو الأمية كان السبب الأكبر الذى خلف نسبة الأمية بالمجتمع.


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