محافظ بنى سويف ورئيس الجامعة يفتتحان مركز التطوير المهنى

بنى سويف هانى فتحى

افتتح المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، مركز التطوير المهنى (uccd ) بمعهد المشروعات الصغيرة شرق النيل، والذى تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه الجامعة الامريكية.

يهدف المركز إلى تنمية مهارات الطلاب المهنية ورفع قدراتهم ودعم تنافسيتهم فى مجالات التوظيف وبما يواكب متطلبات سوق العمل المحلى والخارجى، وذلك فى حضور كل من :شيرى كارلين مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية فى مصر، وفرانسيس ريتشياردونى رئيس الجامعة الامريكية بالقاهرة والدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية.

و أعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة فى افتتاح مثل هذه المشروعات والتى تستهدف رفع القدرة التنافسية لطلاب الجامعة والخريجين فى مجالات التوظيف وفرص العمل بما يضمن ربط التعليم الجامعى بسوق العمل ويحقق المعادلة الأهم فى نجاح وعوائد المنظومة التعليمية، ويعزز من فرص تطوير المنهج التعليمى ودعمه بالوسائل والأدوات التى تساهم بفاعلية فى الارتقاء به، ويعزز أيضا من فرص التوظيف المتاحة أمام الشباب وتنوعها واتساع نطاقها إلى ما هو خارج السوق المحلى، ويعزز من فرص العمالة المصرية واكسابها السمعة الطيبة فى مجال الكفاءة والتطور المهني.

وأشار محافظ بنى سويف فى بيان إلى عدد من المبادرات التى تعتزم المحافظة تنفيذها بالتعاون مع الجامعة والجهات المعنية والمتخصصة وشركاء التنمية المتنوعين، وذلك فى مجالات رفع القدرة المهنية ودعمها بما هو حديث وعملى، وفى مجال اتاحة وتوفير فرص تشغيل أكثر ومتنوعة أمام الطلاب والخريجين سواء الجامعيين أو غيرهم فى المدارس الفنية والمهنية، من خلال تحقيق حلقة وصل ذات عوائد على الطلاب وعلى المواطنين من خلال توفير عمالة مدربة وذات كفاءة مهنية عالية.

ومن جانبه أكد رئيس جامعة بنى سويف أن المركز يمثل دعما قويا فى مجال تأهيل الشباب الجامعى لسوق العمل من خلال أنشطة وبرامج تدريبية لتنمية مهارات الطلاب، وهو مايعد متواكبا مع فكر وخطة الجامعة فى هذا المجال ، ويخدم أيضا جهود الجامعة المجتمعية فى دعم مجالات إدارة الأعمال والتعليم المهنى وتعزيز فرص الشباب فى الحصول على فرصة عمل مميزة، مشيرا إلى أهمية أن تمتد خدمات المركز ليغطى كافة طلاب الجامعة.

فيما أعرب الدكتور فرانسيس رئيس الجامعة الأمريكية عن سعادته بالتطور الملحوظ الذى شهدته محافظة بنى سويف منذ زيارته لها منذ أكثر من عقدين، حيث زار عدداً من معالم المحافظة السياحية والأثرية والتاريخية، موجها الشكر لوزارة التعليم العالى والبحث العملى لتسهيل إنشاء هذه المراكز بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مشيراً إلى أن مركز التطوير المهنى بجامعة بنى سويف سيقدم خدمات مماثلة لخدمات مركز الجامعة الأمريكية بالقاهرة، منوها عن أهم العوائد لهذه المراكز خاصة فى مجال الحصول على فرص عمل واعدة، ومساعدة الموظفين الموهوبين على التطور، لافتا إلى دور الجامعة الأمريكية فى دعم وظائف هذه المراكز مثل المساهمة فى تأهيل الشباب والخريجين وإكسابهم مهارات مهنية متنوعة وبرامج تدريب تقنى على ريادة الأعمال، والذى سيساهم فى استدامة الخدمات المهنية.

وبدورها أوضحت شيرى كارلين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر ( (usaid أن المشروع يتم تنفيذه فى الجامعات المصرية بالشراكة مع وزارة التعليم العالى والجامعة الأمريكية بالقاهرة لمساعدة الطلبة على إيجاد فرص عمل، وربط التعليم الجامعى بسوق العمل والمساهمة فى خلق فرص للتوظيف جديدة، والتى تعود على المجتمع "خاصة بصعيد مصر "بالعديد من الفوائد أهمها الحد من البطالة من خلال اتاحة فرص عمل متنوعة ومتميزة ، بالتوازى مع تأهيل الشباب الخريج لها.

ومن ناحيته أبدى الدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الامريكية سعادته لتواجده بمحافظة بنى سويف وجامعتها والتعاون المشترك فى افتتاح المركز والذى يعد دعما واضحا فى مجالات تشغيل الشباب، مشيدا بجهود جامعة بنى سويف فى هذا المجال.

وتفقد المحافظ ومرافقوه مكونات وتجهيزات المركز،حيث أعرب المحافظ عن تقديره للمستوى المتميز لتجهيزات المركز، وأنه سيكون بمثابة دعما فعليا للطلاب والشباب ، مطالبا كل الشباب بتحقيق أفضل استفادة من هذا الصرح والدعم الكبير فى مجال ريادة الأعمال وفرص العمل.