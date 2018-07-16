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الإثنين، 16 يوليه 2018 05:04 م
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خلال جولة وزيرة الصحة بمؤسسة مجدي يعقوب..

مجدى يعقوب: المركز الجديد حلمى الكبير وسيخدم المرضى بأموال المصريين

الإثنين، 16 يوليه 2018 04:25 م
مجدى يعقوب: المركز الجديد حلمى الكبير وسيخدم المرضى بأموال المصريين مجدى يعقوب و وزيرة الصحة
أسوان ندى سليم
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قال الجراح العالمى مجدى يعقوب، إن المركز الجديد للمؤسسة المقرر افتتاحه بمدينة أسوان الجديد، كان حلما طالما حلمت به، موضحا أن المركز الجديد سيخدم كافة المرضى بأموال المصريين الذين نعتمد على دعمهم في أى عمل خيري. 
 
واشار " يعقوب "، خلال جولة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بمقر المؤسسة اليوم الإثنين، بمحافظة أسوان، إلى أن المركز الجديد تبلغ مساحته 4 أضعاف المركز الحالي، موضحا أنه مخصص لخدمة الإنسانية، وسيكون التدريب العلمي به على أعلى مستوي، لمساندة كل المرضي من المصريين، مؤكدا أن الخدمة الطبية المقدمة ستكون مجانا لكافة المرضي. 
 
وتشمل جولة وزيرة الصحة بمحافظة أسوان، زيارة مستشفي اسوان العام للوقوف على الأوضاع الصحية بالمستشفى، ومراجعة الخطة الموضوعة من قبل الوزارة للقضاء على قوائم الانتظار.
 
 
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