مباحث تموين سوهاج تضبط 70 قضية أبرزها طن و800 كيلو أرز مجهول المصدر

سوهاج محمود مقبول

وجهت مباحث التموين بسوهاج برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة وإشراف اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 70 قضية تموينية من بينها ضبط فرغل ا ع ف - 46 سنة صاحب مركز تعبئة أرز ويقيم دائرة مركز طما لحيازته وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير وتم ضبط طن و"800" كيلو جرام أرز تحرر عن ذلك المحضر رقم 9878 جنح مركز طما لسنة 2018.

كمـــا تـــم ضبــــط "12" قضية إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 7 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 4 " قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس و" 10 " قضايا عدم الإعلان عن أسعار السلع وقضيتى عدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وقضيتى قضية عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و 7 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و "12 " قضية عدم صرف بون خبز للمواطنين و"13" قضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز.