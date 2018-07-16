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الإثنين، 16 يوليه 2018 12:38 ص
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فيديو و صور..صاحبة حفل الخُلع: ليه الناس زعلانه من اللى حصل وكأنى ارتكبت جٌرم

الإثنين، 16 يوليه 2018 12:18 ص
فيديو و صور..صاحبة حفل الخُلع: ليه الناس زعلانه من اللى حصل وكأنى ارتكبت جٌرم سها صاحبة دعوى الخلع
البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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قالت سها  صاحبة دعوى الخلع وإقامة حفل بعد حصولها على الحكم بالبحيرة، أنها أقدمت على تنظيم هذا الاحتفال للتعبير عن سعادتها مع أصدقائها، وكذلك لإيصال رسالة لزوجها السابق الذى حول حياتها إلى جحيم لايطاق على حد وصفها.

وأضافت "كل إنسان يعبر عن فرحته بالطريقه اللى تعجبه ..وليه فيه ناس زعلانه من الاحتفال وكأنى ارتكبت جرم شنيع".

وأكدت الزوجة على معانتها الشديدة خلال فترة زواجها ومعاملة الزوج وعائلته السيئة لها،  مما اضطرها إلى قيامها برفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، وكذلك قيامها بالعمل مشرفة حضانة للإنفاق على نجلها الذى يبلغ من العمر 3 سنوات .

وتابعت "ضحيت كتير علشان زوجى وساعدته فى تأسيس شقة الزوجية وقبلت بالارتباط منه رغم زواجه من قبل وإنجابه أطفال من زوجته الأولى ولكن كل ده راح هدر"

وأوضحت الزوجة، أنها حصلت على عدة أحكام قضائية بنفقة نجلها الصغير وبتسليم قائمة منقولاتها ضد زوجها الذى يعمل مهندس ولكنها لم تنفذ على أرض الواقع رغم مرور شهور طويلة على صدورها.

وطالبت الزوجة المكلومة الجهات التنفيذية برفع الظلم عن الكثير  من النساء ممن حصلن على أحكام قضائية دون أى تنفيذ لتصبح حبرا على ورق .

وقامت صاحبة الاحتفال الأول من نوعه وتدعى " سها .ع" خريجة كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بدعوة أقاربها وأصدقائها للاحتفال معها بلحظة انتصارها قضائيا بعد معانتها داخل أروقة المحاكم لأكثر من سنتين.

كما قامت بتوزيع الحلويات على المدعوين وأعدت" تورتة" كبيرة دونت عليها اسم الزوج وفرحتها بخلعه.

وأشعلت واقعة الاحتفال بحكم الخلع منصات مواقع التواصل الاجتماعى التى أنبرى روادها فى التضامن معها تارة بسبب جرئتها الشديدة  وانتقادها تارة أخرى  واتهامها بالتشهير بزوجها.

.1-الاحتفال-بحكم-الخلع-بالبحيرة
 

 

2-سها-تحتفل-بحصولها-على-حكم-بالخلع-من-زوجها
 

 

4-توزيع--الحلوى-ابتهاجا-بحكم-الخلع

 


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