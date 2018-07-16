فيديو.. مدير أمن الإسكندرية يناقش "بروفيسير التزوير" بعد القبض عليه

كتبت دينا الحسيني

تفقد اللواء محمد الشريف مدير أمن الاسكندرية واللواء شريف عبد الحميد مدير مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، مضبوطات عقود العمل المزورة المضبوط بحوزة أحد العناصر الإجرامية.

وردت معلومات أكدت تحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية برئاسة العميد سعيد يوسف بالاشتراك مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية قيام المدعو طارق. إ. ح 44 سنة بدون عمل ومقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر مطلوب ضبطه فى العديد من قضايا التزوير بمزاولة نشاطا إجراميا فى مجال تزوير المستندات المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية ومهرها ببصمة أختام شعار الجمهورية المقلد وترويجها على راغبى التعامل فيها مقابل مبالغ مالية، متخذا من منطقة غرب مدينة الإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمسكنه وضبطه وبحوزته مجموعة كبيرة من المستندات الرسمية لمختلف الجهات خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لتلك الجهات و25 جواز سفر ملغى يستخدم فى عملية التزوير و2 رخصة قيادة مصطنعة ومجموعة من الأختام والأكلاشيهات من ورق الكلك تحوى أختام شعار الجمهورية.