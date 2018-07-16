فيديو.. سائق مترو "مستهتر" يصطحب نجله داخل كابينة القيادة

كشف فيديو حصلت عليه اليوم السابع، عن سماح أحد سائقى المترو بدخول نجله إلى كابينة القيادة ضارباً أبسط قواعد المهنة، والسلامة المهنية، عرض الحائط.
وفى الفيديو سأل أحد الركاب السائق عن سبب وجود الطفل داخل كابينة القيادة، فلم يرد عليه، وهو ما دفع المواطن إلى رفض استقلال عربة القطار خوفا على حياته.
طفل داخل كابينة القيادة
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بواسطة:
نبيل حسن
استهانة بأرواح الناس
طيب افرض ان الولد حرك ذراع او اغلق ذر في لوحة القيادة ماذا سوف يحدث للمترو والناس الي فيه وبعد ماتقع الفاس في الراس نقول ياريت مع تقديم اعمق تحياتي لهذا الراكب الايجابي الذي حاسب السائق عن سبب وجود الطفل معه في الكابينة .....ايو كدة مصر لسه فيها رجالة بحق وحقيق