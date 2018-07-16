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الإثنين، 16 يوليه 2018 09:10 م
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فيديو.. سائق مترو "مستهتر" يصطحب نجله داخل كابينة القيادة

الإثنين، 16 يوليه 2018 08:29 م
فيديو.. سائق مترو "مستهتر" يصطحب نجله داخل كابينة القيادة الطفل فى كابينة القيادة
كتب محمود أحمد عطا
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كشف فيديو حصلت عليه اليوم السابع، عن سماح أحد سائقى المترو بدخول نجله إلى كابينة القيادة ضارباً أبسط قواعد المهنة، والسلامة المهنية، عرض الحائط.
 
 
 
وفى الفيديو سأل أحد الركاب السائق عن سبب وجود الطفل داخل كابينة القيادة، فلم يرد عليه، وهو ما دفع المواطن إلى رفض استقلال عربة القطار خوفا على حياته.
 
 
 
 
طفل داخل كباينة القيادة
طفل داخل كابينة القيادة
 
 
 
 
 
 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

نبيل حسن

استهانة بأرواح الناس

طيب افرض ان الولد حرك ذراع او اغلق ذر في لوحة القيادة ماذا سوف يحدث للمترو والناس الي فيه وبعد ماتقع الفاس في الراس نقول ياريت مع تقديم اعمق تحياتي لهذا الراكب الايجابي الذي حاسب السائق عن سبب وجود الطفل معه في الكابينة .....ايو كدة مصر لسه فيها رجالة بحق وحقيق

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