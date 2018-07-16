فيديو.. سائق مترو "مستهتر" يصطحب نجله داخل كابينة القيادة

كشف فيديو حصلت عليه اليوم السابع، عن سماح أحد سائقى المترو بدخول نجله إلى كابينة القيادة ضارباً أبسط قواعد المهنة، والسلامة المهنية، عرض الحائط.

وفى الفيديو سأل أحد الركاب السائق عن سبب وجود الطفل داخل كابينة القيادة، فلم يرد عليه، وهو ما دفع المواطن إلى رفض استقلال عربة القطار خوفا على حياته.