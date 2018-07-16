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فيديو.. أطفال الكهف بتايلاند يشكرون منقذيهم ويطلبون وجبات سريعة

الإثنين، 16 يوليه 2018 03:27 م
فيديو.. أطفال الكهف بتايلاند يشكرون منقذيهم ويطلبون وجبات سريعة أطفال الكهف
كتبت ريم عبد الحميد
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بعد احتفاء العالم بإنقاذهم من الحصار، ظهر فيديو جديد لأطفال الكهف فى تايلاند يؤكدون فيه أن صحتهم جيدة ويتحدثون عن الأكلات التى يرغبون فى تناولها بعد معاناتهم التى حبس معها العالم أنفاسه على مدار 18 يوما.

 

وبحسب ما ذكر موقع "بيزنس أنسايدر"، فأن الأطفال الإثنى عشر أعضاء فريق كرة القدم وجهوا رسائل شكر من على أسرتهم بالمشفى الذى يتلقون العلاج به. وظهر الفتية فى الفيديو الذى نشرته قناة News Asia، وهم يرتدون رداء المشفى ويضعون أقنعة على وجوههم لحمايتهم من الأمراض المعدية الممكنة. وقام كل طفل على حدة بتعريف نفسه وتوجيه الشكر للمنقذين والحديث عن طعامه المفضل.

 

 

جدير بالذكر أن الأطفال كانوا بحاجة للحصول على الطعام مجددا بشكل بطئ وتم إتباع نظام غذائةىمعهم يعتمد على الأغذية السهلة فى الهضم. لكن الأطفال أعربوا عن رغبتهم فى تناول الدجاج الحار واللحم المشوى رغم أن الأطباء تناولوا وسمحوا لهم بتناول الشوكولاته والخبز بعد الإنقاذ.


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