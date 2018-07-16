غرفة الشركات السياحية: انتعاش القطاع يفتح شهية المستثمرين لضخ أموالا جديدة

كتبت آمال رسلان

قال علي المانسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لإيرادات السياحة خلال العام المالى الجارى لتصل إلى 11.2 مليار دولار سيكون له دور كبير فى جذب مزيد من السياحة إلى السوق المصرى وسيفتح شهية المستثمرين لضخ أموال جديدة فى قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذا يدل على ثقة المؤسسات الدولية فى السياحة المصرية ومقدرتها على تحقيق نمو سريع ورسالة ثقة لعالم كله فى المقاصد السياحية المصرية.

وأشار المانسترلى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إلى أن السياحة المصرية عائدة بقوة فى ظل اهتمام الدولة بها، خاصة ما تم طرحه فى برنامج الحكومة الذى تم الإعلان عنه مؤخرا ولكن نحتاج إلى برنامج زمنى للتنفيذ حتى تؤتى هذه الإصلاحات ثمارها.

وأكد رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، أن قطاع السياحة مؤهل لتحقيق مليارات الدولارات فى أسرع وقت مقارنة بأى قطاع آخر نظرا لتوافر البيئة المناسبة من فنادق وقرى سياحية وشواطئ وأثار ولكنها تحتاج إلى التسويق الجيد عالميا من خلال بورصات السياحة العالمية.

وأضاف المانسترلى، أن رفع حظر السفر عالميا عن مصر وفتح أسواق جديدة والتنشيط فى الأسواق التقليدية حاليا سيزيد من دخل السياحة بشكل كبير.

وضرب المانسترلى مثالا بما يحدث على أرض الإسكندرية من تحسينات على مطار برج العرب لزيادة سعته وافتتاح عدد من المتاحف وعقد مؤتمر الجذور مؤخرا وتوفير رحلات طيران مباشرة بين الإسكندرية واليونان وقبرص وإيطاليا ومدينة العلمين الجديدة وزيادة الغرف الفندقية سيزيد من السياحة الوافدة للإسكندرية.

ونوه إلى فوز الإسكندرية بتظيم مؤتمر الدول للمتاحف عام 2022 بمشاركة 120 دولة وحضور قرابة 5000 آلاف مشارك رسالة قوية على أمن وأمان السياحة فى مصر بشكل عام والإسكندرية بشكل خاص بالإضافة إلى افتتاح المتحف المصرى الكبير بالجيزة والاكتشافات الآثرية العملاقة التى تمت مؤخرا.

وأوضح المانسترلى، أن كل هذه المعطيات هى التى جعلت صندوق النقد الدولى يحسن ويرفع من نظرته المستقبلية للسياحة المصرية ونمو أرباحها.