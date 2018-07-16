عامل يقتل مزارعا بسبب سيره فى أرضه الزراعية بشبين القناطر

القليوبية-نيفين طه

لقى مزارع بشبين القناطر بمحافظة القليوبيه مصرعه، اليوم الاثنين، إثر قيام عامل بالتعدى عليه بالسكين ولم يتركه إلا جثة هامدة، بسبب سيره فى أرضه الزراعية، وتم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام والقبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى إشارة من المستشفى بوصول "و. ص" 45 سنة، مزارع جثة هامدة بعد تلقيه عدة طعنات بأنحاء الجسد.

تم إخطار اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى فانتقل العميد حسام الحسينى رئيس مباحث المديرية وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل جار المجنى عليه بينهما خلافات سابقه بسبب قيام المجنى عليه بالسير فى أرض زراعية ملك المتهم وقام الأهل والجيران بفض المشاجرات ويوم الحادث تجددت الخلافات عندما شاهد المتهم المجنى عليه يسير مرة أخرى بأرضه، فنشبت بينهما مشاجرة قام على أثرها المتهم بإخراج سكين وطعن المجنى عليه عدة طعنات أودت بحياته فى الحال.

تم القبض على المتهم "أ. أ" 26 سنة عامل وبالتحقيق معه أرشد عن السكين المستخدم فى الواقعة وتولت النيابة التحقيق.