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طالبين بالثانوية بعد حجب نتيجتهم: اتعملنا محضر دون التحقيق وحلمنا ضاع

الإثنين، 16 يوليه 2018 04:00 ص
طالبين بالثانوية بعد حجب نتيجتهم: اتعملنا محضر دون التحقيق وحلمنا ضاع الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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تفاجأ الطالبين محمد قاسم ومحمد مسعد، بحجب نتيجة الثانوية العامة وعدم ظهورها، مؤكدين إن رئيس لجنة الامتحان حرر محضر شغب دون علمهما أو أخذ أقوالهما خلال أداء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية. 
 
وقال الطالبين، إنه أثناء أداء امتحان الجبر حاول رئيس اللجنة تفريق الطلاب وإعادة توزيعهم داخل اللجنة لوجود أماكن كثيرة ولكنهم كانوا متوترين ورفضوا ترك أماكنهم، موضحين أن سبب توترهم هو استلامهم ورقة الامتحان بعد مرور ربع ساعة من وقت اللجنة.
 
وتابع الطالبين: كنا بنحلم بدخول كلية الهندسة والوزارة ضيعت وقتلت حلمنا، لافتا إلى أنه بعد رفضه النقل من مكان لآخر داخل اللجنة استدعى رئيس اللجنة الضابط المسئول عن التأمين وطلب منهم النقل وبالفعل استجابوا للضباط، ولكن رئيس اللجنة حررا محضرا،  مؤكدا أن اللجنة لم تكتفى بذلك بل قامت بلم الورق قبل موعد انتهاء اللجنة بـ5 دقائق.
 
من جانبه قال أولياء الأمور أنهم سوف يتقدمون بدعوى قضائية ضد الوزارة للمطالبة بإعلان النتيجة.
 
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه على أى طالب يرى أنه وقع عليه ظلم أو تم حجب نتيجته أن يتقدم بتظلم وشكوى إلى إدارة الشئون القانونية بالوزارة. 

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