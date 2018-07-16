ضبط 54 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص وتنفيذ 320 حكما قضائيا بالجيزة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة، شن حملاتها الأمنية لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وضبط الخارجين على القانون، وتمكن رجال المباحث من ضبط 54 قضية مخدرات وسلاح ناري غير مرخص، بالإضافة إلى تنفيذ 320 حكما قضائيا، بينها أحكام بالسجن المؤبد.

كما استهدفت الحملة قطاعي شمال وجنوب الجيزة والمنطقة الأثرية بالهرم، والطريق الدائرى، حيث تم إزالة 640 مخالفة تعد وإشغال طريق، وتنفيذ 9 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل، بالإضافة إلى ضبط 62 قضية تموينية متنوعة بين التحفظ على كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة، وضبط عدد من البائعين لحيازتهم اسطوانات غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.