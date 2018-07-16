ضبط 5 سائقى سيارات نقل يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بالسويس

السويس- سيد نون

نفذت اليوم الإثنين مديرية أمن السويس بقيادة اللواء محمد جاد مدير الأمن ، حملة أمنية وطبية موسعة بشارع ابراهيم نافع، لضبط متعاطى المخدرات من قائدى السيارات، فيما تفقد مدير الأمن الكمائن الامنيه بطريق العين السخنة وطريق القطامية.

وقاد العميد محمد عبد الله رشاد قائد مرور السويس والنقيب احمد الفولى مباحث مرور السويس ، الحملة الأمنية بالتعاون مع فريق طبى من مديرية الصحة حيث تم إجراء الكشف والتحاليل على 11 من سائقى سيارات النقل والملاكى وأظهرت النتائج تعاطى 5 سائقين سيارات نقل المخدرات.