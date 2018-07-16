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ضبط 3 آلاف لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:23 ص
ضبط 3 آلاف لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة محطة وقود - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة ــ جمال أبو الفضل
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شنت الأجهزة ألأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط "م م خ" 44 سنة صاحب محطة وقود سيارات بدون ترخيص بمركز إيتاي البارود، لتجميعه كميات من المواد البترولية المدعمة لبيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة وضُبط بحوزته كمية 3000 لتر سولار.

وضبط "ع ع ق" 39 سنة المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز كائن بقرية صلاح الدين مركز بدر لاستيلائه وتصرفه في حصة المستودع من أسطوانات البوتاجاز الحجم التجاري وبيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمراجعة السجلات تبين قيامه بالتصرف في 67  أسطوانة بوتاجاز.

كما أسفرت الحملة عن ضبط "أ ع م ح" 44 سنة صاحب محل بقالة تمويني بمركز كوم حمادة، لتجميعه مقررات تموينية مدعمة وضبط بحوزته كمية 240 كيلو سكر تمويني و360 زجاجة زيت طعام تموينى و147 بطاقة تموينية ذكية، وضبط "ح م ح" 46 سنة صاحب مخبز بلدي مدعم كائن بمدينة كوم حمادة لاستيلائه وتصرفه في حصة المخبز من الدقيق البلدي المدعم وبيعه بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمراجعة السجلات تبين قيامه بالتصرف في كمية 350  كيلو دقيق بلدي مدعم .

وكذلك ضبط "ح ص د  "41 سنة صاحب محل جمعيتي التمويني تابع لوزارة التموين كائن بمدينة دمنهور لتلاعبه في الأسعار المدونة على عبوات الأرز الأبيض لبيعها بأزيد من السعر المقرر، وضبط بحوزته كمية 500 كيلو أرز أبيض.

 


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