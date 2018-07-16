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الإثنين، 16 يوليه 2018 05:05 م
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ضبط 10 أطنان "كريمات" غير صالحة للاستهلاك بمصنع مستحضرات تجميل بالقليوبية

الإثنين، 16 يوليه 2018 04:39 م
ضبط 10 أطنان "كريمات" غير صالحة للاستهلاك بمصنع مستحضرات تجميل بالقليوبية مصنع مستحضرات تجميل -أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الإثنين، مصنع لمستحضرات التجميل غير مرخص بداخله 10 أطنان كريمات غير صالحة للاستخدام الأدمى.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بقيام مباحث التموين بحملة على المصانع غير المرخصة، أسفرت عن ضبط "وجدى. ك"  44 سنة، المسئول عن مصنع كريمات بقسم الخصوص، لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية غير مسجلة، ووجد بالمصنع 10 طن كريمات تحت التعبئة، و100 كرتونة كريمات منتج نهائي معدة للبيع منتهية الصلاحية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9286 جنح قسم الخصوص لسنه 2018، وتولت النيابة التحقيق.

 
 
 

 


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