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الإثنين، 16 يوليه 2018 02:24 م
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ضبط تاجر مخدرات بحوزته 500 قرص مخدر و150 جرام حشيش بقنا

الإثنين، 16 يوليه 2018 01:09 م
ضبط تاجر مخدرات بحوزته 500 قرص مخدر و150 جرام حشيش بقنا اقراص مخدره - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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تمكنت أجهزة الأمن بقنا، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من استهداف العناصر الإجرامية الخطرة، التى تقوم بترويج المواد المخدرة على التجار الصغار بدائرة مركز قنا خلال حملة أمنية لضبط مروجى المواد المخدرة.
 
كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، تلقى إخطارآ من العميد خالد غانم مدير مباحث المدرية، يفيد ضبط م.ح 29 عامآ، مقيم بدائرة مركز قنا، من العناصر الإجرامة الخطرة، مطلوب على ذمة قضايا وبحوزته 500 قرص مخدر ، و150 جرام لمخدر الحشيش بدائرة مركز قنا.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية للمتهم، وتحرر محضر وباشرت النيابة التحقيقات.
 
 
 

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