video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 06:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"صيادلة ببنى سويف": شركات التوزيع ملزمة بقبول مرتجعات الأدوية المسرطنة

الإثنين، 16 يوليه 2018 06:00 ص
"صيادلة ببنى سويف": شركات التوزيع ملزمة بقبول مرتجعات الأدوية المسرطنة الدكتور ياسر شلبى الأمين العام لفرع نقابة الصيادلة ببنى سويف ومحرر اليوم السابع
بنى سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق

قال الدكتور ياسر شلبى، الأمين العام لفرع نقابة الصيادلة ببنى سويف واتحاد المهن الطبية بالمحافظة: إن وزارة الصحة أصدرت المنشور رقم 51 لسنة 2018، بسحب ما بين 14 إلى 16 نوعا من أدوية أمراض القلب والشرايين وارتفاع الضغط لوجود مادة مسرطنة بها، وطالب المنشور من مفتشى الصيدلة سحب التشغيلة المسرطنة من الصيدليات والمستشفيات والوحدات الصحية، وذلك بناء على تعليمات الوكالة الأوربية للأدوية حفاظا على حياة المرضى.

وأضاف شلبى لـ"اليوم السابع": أن هناك 6 شركات تستورد هذه الأدوية المحظور استخدامها حاليا، من الصين والتى تسببت فى المشكلة. 

وأوضح شلبى أن فرع النقابة طالب الصيادلة برفع الأدوية المحظور بيعها وتداولها، وتحريزها لحين تسليمها "مرتجع" لشركات التوزيع، مطمئنا الصيادلة بقوله" لن تحدث خسائر لان شركات التوزيع ملزمة بقبول التشغيلة المرتجعة من الصيدليات وتسليمها للشركات المنتجة".

وتابع شلبى قائلا: "يناشد فرع النقابة جموع أطباء المحافظة بعدم كتابة تلك الأدوية المنتجة فى الصين والمحظور تداولها، والاعتماد على أنواع الشركات الأخرى التى تحمل نفس المادة الفعالة الآمنة".

 
 
(1)
 

(2)
 

(3)
 

(4)
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. محافظ بنى سويف يتفقد سير العمل بالقطاعات الحيوية بالقرى

إصابة عامل بطلق نارى فى مشاجرة بمركز أهناسيا غرب بنى سويف

صور وفيديو.. محافظ بنى سويف يطمئن على حضانات مستشفى ناصر العام

بنى سويف

محافظه بنى سويف

أخبار المحافظات

أخبار مصر

نقابله الصيادله

ادويه مرضى القلب

ماده فعاله مسرطنه

شركات توزيع الادويه




لا تفوتك
صندوق النقد: مصر لديها فرصة لتصبح من أكثر الاقتصاديات الناشئة نموا بالعالم

صندوق النقد: مصر لديها فرصة لتصبح من أكثر الاقتصاديات الناشئة نموا بالعالم

شاهد أبرز 10 صور لرئيسة كرواتيا

شاهد أبرز 10 صور لرئيسة كرواتيا

الدولة تطلق أكبر مشروع لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا.. إنجازات بعثة مصر بدورة ألعاب البحر المتوسط تفتح الباب أمام المزيد.. والرئيس يرعى حلما جديدا للشباب بعد الفوز بـ45 ميدالية.. و69 ألف طالب بالمرحلة الأولى

الدولة تطلق أكبر مشروع لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا.. إنجازات بعثة مصر بدورة ألعاب البحر المتوسط تفتح الباب أمام المزيد.. والرئيس يرعى حلما جديدا للشباب بعد الفوز بـ45 ميدالية.. و69 ألف طالب بالمرحلة الأولى

تقرير تركى يفضح نظام أردوغان.. الانتخابات الأخيرة كانت غطاءً ديموقراطيًا للديكتاتور العثمانى.. فصل 18624 موظفًا حكوميًا من عملهم قبل أدائه للقسم الدستورى.. والسجون تكتظ بالكتاب والصحفيين والأكاديميين والسياسيين

تقرير تركى يفضح نظام أردوغان.. الانتخابات الأخيرة كانت غطاءً ديموقراطيًا للديكتاتور العثمانى.. فصل 18624 موظفًا حكوميًا من عملهم قبل أدائه للقسم الدستورى.. والسجون تكتظ بالكتاب والصحفيين والأكاديميين والسياسيين

الجندى المجهول.. "ماتى ماكنوين" الفنلندى الذى ألهم العالم فكرة SMS

الجندى المجهول.. "ماتى ماكنوين" الفنلندى الذى ألهم العالم فكرة SMS

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة