"صيادلة ببنى سويف": شركات التوزيع ملزمة بقبول مرتجعات الأدوية المسرطنة

قال الدكتور ياسر شلبى، الأمين العام لفرع نقابة الصيادلة ببنى سويف واتحاد المهن الطبية بالمحافظة: إن وزارة الصحة أصدرت المنشور رقم 51 لسنة 2018، بسحب ما بين 14 إلى 16 نوعا من أدوية أمراض القلب والشرايين وارتفاع الضغط لوجود مادة مسرطنة بها، وطالب المنشور من مفتشى الصيدلة سحب التشغيلة المسرطنة من الصيدليات والمستشفيات والوحدات الصحية، وذلك بناء على تعليمات الوكالة الأوربية للأدوية حفاظا على حياة المرضى.

وأضاف شلبى لـ"اليوم السابع": أن هناك 6 شركات تستورد هذه الأدوية المحظور استخدامها حاليا، من الصين والتى تسببت فى المشكلة.

وأوضح شلبى أن فرع النقابة طالب الصيادلة برفع الأدوية المحظور بيعها وتداولها، وتحريزها لحين تسليمها "مرتجع" لشركات التوزيع، مطمئنا الصيادلة بقوله" لن تحدث خسائر لان شركات التوزيع ملزمة بقبول التشغيلة المرتجعة من الصيدليات وتسليمها للشركات المنتجة".

وتابع شلبى قائلا: "يناشد فرع النقابة جموع أطباء المحافظة بعدم كتابة تلك الأدوية المنتجة فى الصين والمحظور تداولها، والاعتماد على أنواع الشركات الأخرى التى تحمل نفس المادة الفعالة الآمنة".