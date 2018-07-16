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صور.. مدير متحف النيل بأسوان: هدفنا لفت نظر المصريين إلى أهمية نهر النيل

الإثنين، 16 يوليه 2018 02:30 م
صور.. مدير متحف النيل بأسوان: هدفنا لفت نظر المصريين إلى أهمية نهر النيل وزير الرى ومدير متحف النيل
أسوان ــ ندى سليم
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أكد هشام فرغلي، مدير متحف النيل بمحافظة أسوان، أن زيارة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى المفاجئة اليوم للمتحف، جاءت للاطمئنان علي سير العمل به والتأكد من مدي استعداده لاستقبال الوافدين إليه، والدور الذي يقوم به من أجل لفت نظر المصريين إلي أهمية نهر النيل والحفاظ عليه وترشيد استخدام المياه. 

وأشار مدير المتحف، لـ"اليوم السابع"، إلى أن وزارة الري تعطي اهتماما خاصا بالمتحف نظرا لدوره الهام في توطيد علاقات مصر مع دول حوض النيل من خلال الراوبط الثقافية المتبادلة، حيث تم تخصيص عدة قاعات لكل دولة بحوض النيل تحتوي علي مقتنيات ومعلومات خاصة بها،  لزيادة توعية الزائرين ومدهم بداية معلومات جغرافية وتاريخية عن كل دولة. 

يذكر أن وزير الري، ناقش خلال جولته اليوم الاثنين، خطة تطورات المتحف ومدي استغلاله لتوطيد العلاقات الثقافية بين مصر والدول الافريقية،  وخطة توسعات المتحف الذي يستهدف استغلال مساحته الساشعة، حيث يقع علي مساحة 146 الف متر،  في اقامة عدة مشروعات استثمارية. 

وكان الوزير جولة سريعة بمبنى السد العالي، لتفقد احواله استعدادا للفيضان الجديد للسنة المائية 2018-2019، والتى تبدأ فى أغسطس من كل عام.

مدير متحف النيل
مدير متحف النيل

 

وزير الرى ومدير متحف النيل (1)
وزير الرى ومدير متحف النيل 

 

وزير الرى ومدير متحف النيل (2)
وزير الرى ومدير متحف النيل 

 

وزير الرى ومدير متحف النيل (3)
وزير الرى ومدير متحف النيل 

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