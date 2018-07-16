video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 05:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ جنوب سيناء يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

الإثنين، 16 يوليه 2018 04:28 م
صور.. محافظ جنوب سيناء يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية جانب من التكريم
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أوائل الشهادات العامة الإعدادية والثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية اليوم الاثنين بمكتبه، مؤكدا أن الأوائل هم قاطرة التقدم وثمرة حصادنا وحصاد الأهل.

وقال المحافظ فى بيان كان مخطط أن تقام احتفالية كبرى مساء اليوم فى دار العاملين بطور سيناء للاحتفال بأبناء أوائل الشهادات على مستوى المحافظة ولكن نظرا للحدث الجلل وتضامنا مع أسرة الشهيد الرائد سامح مدحت وحدادا على روحه والذى توفى مساء أول أمس السبت فى حادث أليم رأينا أن يقتصر التكريم على أن يكون أدبى فقط من خلال توزيع شهادات تقدير على الأوائل.

 

محافظ جنوب سيناء يكرم (1)
محافظ جنوب سيناء يكرم 

 

محافظ جنوب سيناء يكرم (2)
محافظ جنوب سيناء يكرم

 

محافظ جنوب سيناء يكرم (3)
محافظ جنوب سيناء يكرم 

 

محافظ جنوب سيناء يكرم (4)
محافظ جنوب سيناء يكرم 

 

محافظ جنوب سيناء يكرم (5)
محافظ جنوب سيناء يكرم 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول بجنوب سيناء

غدا .. بدء امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول بجنوب سيناء

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

خالد فوده

الثانوية العامة

اوائل الثانوية العامة




لا تفوتك
مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة