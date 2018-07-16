صور.. محافظ جنوب سيناء يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

جنوب سيناء – فايزة مرسال

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أوائل الشهادات العامة الإعدادية والثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية اليوم الاثنين بمكتبه، مؤكدا أن الأوائل هم قاطرة التقدم وثمرة حصادنا وحصاد الأهل.

وقال المحافظ فى بيان كان مخطط أن تقام احتفالية كبرى مساء اليوم فى دار العاملين بطور سيناء للاحتفال بأبناء أوائل الشهادات على مستوى المحافظة ولكن نظرا للحدث الجلل وتضامنا مع أسرة الشهيد الرائد سامح مدحت وحدادا على روحه والذى توفى مساء أول أمس السبت فى حادث أليم رأينا أن يقتصر التكريم على أن يكون أدبى فقط من خلال توزيع شهادات تقدير على الأوائل.



محافظ جنوب سيناء يكرم



محافظ جنوب سيناء يكرم



محافظ جنوب سيناء يكرم



محافظ جنوب سيناء يكرم