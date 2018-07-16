صور.. محافظ جنوب سيناء يضع إكليلًا من الزهور على قبر الرائد سامح مدحت

جنوب سيناء – فايزة مرسال

زار اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء اليوم الإثنين، قبر الرائد سامح مدحت بطور سيناء يرافقه اللواء محمود عيسى، سكرتير عام المحافظة، واللواء سيد الرافعى مساعد مدير الأمن، وفوزى همام، رئيس مدينة طور سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذيه.

وبحضور مدحت عبد ربه والد الرائد سامح مدحت الذى توفى مساء السبت إثر حادث سير أليم، وأقيمت له جنازة شعبيه بالأمس بعد صلاة العصر، قرأ محافظ جنوب سيناء له الفاتحة، داعيا الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان، ووضع إكليلا من الزهور على قبره، كما زار منزله، حيث التقى بوالده ووالدته وابنته الطفلة الرضيعة مقدما واجب العزاء لهم.



محافظ جنوب سيناء يزور قبر الرائد سامح



محافظ جنوب سيناء يزور قبر الرائد سامح



محافظ جنوب سيناء يضع إكليل زهور على قبر الرائد سامح