صور.. محافظ الغربية يؤكد على أهمية التعاون بين كليات الطب بالجامعات المصرية

الغربية محمد طارق

شارك اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية اجتماع لجنة القطاع الطبى الذى عقد بكلية طب جامعة طنطا، والذى يضم عمداء كليات الطب بالجامعات المصرية.

ورحب محافظ الغربية بالحضور، مؤكدا على أهمية التنسيق والتعاون بين كليات الطب بالجامعات المصرية وتبادل الخبرات فى سبيل الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة ومسايرة التقدم العلمى فى المجال الطبى.

كما ناقش الاجتماع أهم الإنجازات التى تحققت فى المجال الطبى ومدى مساهمة الجامعات فيها، وأكد على ضرورة الارتقاء بالبحث العلمى بالجامعات المصرية أسوة بالجامعات العالمية.

وفى ختام الاجتماع أثنى الجميع على الإنجازات التى تحققت على أرض محافظة الغربية حضر الاجتماع الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا والدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية طب طنطا وعدد من عمداء كليات الطب بالجامعات المصرية.



اجتماع لجنه القطاع الطبى



اجتماع لجنه القطاع الطبى



اجتماع لجنه القطاع الطبى



اجتماع لجنه القطاع الطبى