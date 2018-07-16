video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 06:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الغربية يؤكد على أهمية التعاون بين كليات الطب بالجامعات المصرية

الإثنين، 16 يوليه 2018 05:32 م
صور.. محافظ الغربية يؤكد على أهمية التعاون بين كليات الطب بالجامعات المصرية جانب من اللقاء
الغربية محمد طارق
إضافة تعليق

شارك اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية اجتماع لجنة القطاع الطبى الذى عقد بكلية طب جامعة طنطا، والذى يضم عمداء كليات الطب بالجامعات المصرية.

ورحب محافظ الغربية بالحضور، مؤكدا على أهمية التنسيق والتعاون بين كليات الطب بالجامعات المصرية وتبادل الخبرات فى سبيل الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة ومسايرة التقدم العلمى فى المجال الطبى.

كما ناقش الاجتماع أهم الإنجازات التى تحققت فى المجال الطبى ومدى مساهمة الجامعات فيها، وأكد على ضرورة الارتقاء بالبحث العلمى بالجامعات المصرية أسوة بالجامعات العالمية.

وفى ختام الاجتماع أثنى الجميع على الإنجازات التى تحققت على أرض محافظة الغربية حضر الاجتماع الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا والدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية طب طنطا وعدد من عمداء كليات الطب بالجامعات المصرية.

 

 

اجتماع لجنه القطاع الطبى (3)
اجتماع لجنه القطاع الطبى 

 

اجتماع لجنه القطاع الطبى (4)
اجتماع لجنه القطاع الطبى 

 

اجتماع لجنه القطاع الطبى (5)
اجتماع لجنه القطاع الطبى 

 

اجتماع لجنه القطاع الطبى (6)
اجتماع لجنه القطاع الطبى 

 

اجتماع لجنه القطاع الطبى (10)
اجتماع لجنه القطاع الطبى 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الغربية يخصص 9 مليون جنيه لإنشاء كوبرى بسلم كهربائى بالمحلة الكبرى

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ الغربيه

جامعه طنطا




لا تفوتك
مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة