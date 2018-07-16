video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 01:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ السويس يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية

الإثنين، 16 يوليه 2018 12:06 ص
صور.. محافظ السويس يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية محافظ السويس يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية
السويس - سيد نون
إضافة تعليق
كرم اللواء أحمد حامد محافظ السويس، مساء اليوم الأحد، أوائل الثانوية العامة الأزهرية  فى احتفالية نظمتها المحافظة بمقر النادى الاجتماعى بشارع الجلاء. 

حضر الاحتفالية اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس للمحافظة، وعبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم فى السويس، وسعد أبو الحمد مدير منطقة الأزهرية بالسويس. 

بدأت الاحتفالية بتلاوة القرآن الكريم ثم فقرة شعرية وطنية لأحد الأطفال ثم فقرة التنورة لأحد طلائع مركز شباب المدينة، تلاها فقرة كلوار لفرقة طلائع مديرية الشباب والرياضية بقيادة الفنان غريب غندور. 

وقال عبد الحافظ وحيد،  وكيل وزارة التربية والتعليم فى السويس، إن النتيجة الإجمالية للثانوية العامة بالمحافظة غير مرضية بالنسبة لنا هذا العام. 

وتوجه بالشكر إلى أوائل المحافظة الذين حصدوا المراكز الأول واجتهدوا لتحقيق تلك المراكز ، مؤكدا بأن هناك بعض الاقتراحات لرفع مستوى التعليم فى المجال الثانوى حتى نصل إلى نسبة النجاح التى ترضينا .
 
كما قدم التهنة لأبناء السويس النجاحين بتفوق فى المدارس الثانوية والأزهرية مطالبهم بالاستمرار فى التفوق بكليات القمة التى سيتلحقون بها سواء فى المجالات النظرية أو العلمية.

واختتم الحفل بتكريم الثلاثة الأوائل من كل شعبة من الثانوية العامة كما تم تكريم الثلاثة الأوائل من شعبة الأدبى والعلمى فى الثانوية الأزهرية.
محافظ السويس يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية (1)
 

 

محافظ السويس يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية (2)
 

 

محافظ السويس يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية (3)

 

محافظ السويس يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية (4)
 

 

محافظ السويس يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية (5)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرابع على الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ :اعتمدت على الكتاب المدرسى

السويس

محافظة السويس

اخبار السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة