صور.. محافظ السويس يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية

كرم اللواء أحمد حامد محافظ السويس، مساء اليوم الأحد، أوائل الثانوية العامة الأزهرية فى احتفالية نظمتها المحافظة بمقر النادى الاجتماعى بشارع الجلاء.



حضر الاحتفالية اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس للمحافظة، وعبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم فى السويس، وسعد أبو الحمد مدير منطقة الأزهرية بالسويس.



بدأت الاحتفالية بتلاوة القرآن الكريم ثم فقرة شعرية وطنية لأحد الأطفال ثم فقرة التنورة لأحد طلائع مركز شباب المدينة، تلاها فقرة كلوار لفرقة طلائع مديرية الشباب والرياضية بقيادة الفنان غريب غندور.



وقال عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم فى السويس، إن النتيجة الإجمالية للثانوية العامة بالمحافظة غير مرضية بالنسبة لنا هذا العام.



وتوجه بالشكر إلى أوائل المحافظة الذين حصدوا المراكز الأول واجتهدوا لتحقيق تلك المراكز ، مؤكدا بأن هناك بعض الاقتراحات لرفع مستوى التعليم فى المجال الثانوى حتى نصل إلى نسبة النجاح التى ترضينا .



كما قدم التهنة لأبناء السويس النجاحين بتفوق فى المدارس الثانوية والأزهرية مطالبهم بالاستمرار فى التفوق بكليات القمة التى سيتلحقون بها سواء فى المجالات النظرية أو العلمية.



واختتم الحفل بتكريم الثلاثة الأوائل من كل شعبة من الثانوية العامة كما تم تكريم الثلاثة الأوائل من شعبة الأدبى والعلمى فى الثانوية الأزهرية.