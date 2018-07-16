صور.. شكرى يطلع الملحقين العسكريين على مواقف مصر تجاه القضايا الخارجية

كتب : أحمد جمعة

التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الإثنين، بالملحقين العسكريين وزوجاتهم المرشحين للعمل فى مكاتب وزارة الدفاع بالخارج، وذلك بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية فى إطار الدورة التدريبية الخاصة بهم.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استهل اللقاء بالترحيب بالملحقين العسكريين وزوجاتهم بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية، معربا عن سعادته بهذا الجمع من أفضل الكوادر العسكرية المصرية.

وأشار وزير الخارجية إلى طبيعة المهام والأعباء الملقاة على عاتق كل من يمثل الدولة المصرية والمجتمع المصرى بالخارج، أيا كانت الجهة التى ينتمى لها فى الحكومة المصرية، لما تنطوى عليه تلك المهمة السامية من تضحية وتفان فى الدفاع عن المصالح المصرية.

وأعرب وزير الخارجية عن امتنانه للتعاون والتنسيق الكامل القائم بين وزارتى الخارجية والدفاع فى إعداد مثل تلك الدورات التدريبية الهامة، سواء للملحقين العسكريين أو الدبلوماسيين، متطلعا إلى تعزيز وتقوية هذا التعاون فى ميدان العمل بالخارج من أجل رفعة الوطن، وتمثيل الدولة والمجتمع المصرى وثقافته بصورة مشرفة.

وأشار أبو زيد، إلى أن الوزير شكرى تناول فى كلمته الأوضاع الإقليمية والدولية والتحديات المرتبطة بها، ومواقف مصر تجاهها، فضلا عن مسئولية من يمثل مصر بالخارج فى نقل صورة حقيقية لطبيعة الأوضاع فى مصر، وما تشهده من تطوير وتحديث فى كافة المجالات والقطاعات.

وفى ختام الجلسة، أجاب وزير الخارجية عن استفسارات المشاركين فى الدورة حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، خاصة القضية الفلسطينية، والأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن، وجهود مكافحة الإرهاب وقضايا حقوق الإنسان والتحول الديمقراطى والهجرة غير الشرعية، فضلا عن الاستماع إلى تقييم المشاركين للدورة التدريبية ومدى الاستفادة منها.