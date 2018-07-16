video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 11:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. رفع 97 طن قمامة ومخلفات صلبة بمدينة البلينا بسوهاج

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:22 ص
صور.. رفع 97 طن قمامة ومخلفات صلبة بمدينة البلينا بسوهاج جانب من الحملة
سوهاج عمرو خلف
إضافة تعليق

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن رفع 97 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة بمركز ومدينة البلينا، واستمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز،وذلك فى إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، وتقديم افضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه أوضح عامر محمد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان انه تم القيام بحملة نظافة ناحية قرية الإصلاح وقرية الحلافى الغربية التابعين للمجلس القروى ببنى حميل، أسفرت الحملة عن رفع حوالى 97 طن من التراكمات والمخلفات الصلبة والقمامة، وتم ونقلها الى الجبل الغربى الى الاماكن المخصصة لتجميع القمامة، كما قامت الحملة بأعمال تمهيد طريق الجرجاوى، ومدخل الحلافى الغربية، وطريق الحلافى الشرقية، وجارى أعمال المتابعة وتكثيف الحملات بشكل دورى.

وشدد عبد المنعم على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين ورفع المخلفات والتراكمات، والحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة.

 

رفع 97 طن مخلفات بالبلينا (1)
رفع 97 طن مخلفات بالبلينا 

 

رفع 97 طن مخلفات بالبلينا (2)
رفع 97 طن مخلفات بالبلينا 

 

رفع 97 طن مخلفات بالبلينا (3)
رفع 97 طن مخلفات بالبلينا

 

رفع 97 طن مخلفات بالبلينا (4)
رفع 97 طن مخلفات بالبلينا

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ سوهاج يناشد المواطنين بسرعة صرف إذن سداد رسوم الفحص والمعاينة لسدادها

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ سوهاج

اخبار سوهاج

مخلفات




لا تفوتك
صندوق النقد: مصر لديها فرصة لتصبح من أكثر الاقتصاديات الناشئة نموا بالعالم

صندوق النقد: مصر لديها فرصة لتصبح من أكثر الاقتصاديات الناشئة نموا بالعالم

شاهد أبرز 10 صور لرئيسة كرواتيا

شاهد أبرز 10 صور لرئيسة كرواتيا

الدولة تطلق أكبر مشروع لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا.. إنجازات بعثة مصر بدورة ألعاب البحر المتوسط تفتح الباب أمام المزيد.. والرئيس يرعى حلما جديدا للشباب بعد الفوز بـ45 ميدالية.. و69 ألف طالب بالمرحلة الأولى

الدولة تطلق أكبر مشروع لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا.. إنجازات بعثة مصر بدورة ألعاب البحر المتوسط تفتح الباب أمام المزيد.. والرئيس يرعى حلما جديدا للشباب بعد الفوز بـ45 ميدالية.. و69 ألف طالب بالمرحلة الأولى

تقرير تركى يفضح نظام أردوغان.. الانتخابات الأخيرة كانت غطاءً ديموقراطيًا للديكتاتور العثمانى.. فصل 18624 موظفًا حكوميًا من عملهم قبل أدائه للقسم الدستورى.. والسجون تكتظ بالكتاب والصحفيين والأكاديميين والسياسيين

تقرير تركى يفضح نظام أردوغان.. الانتخابات الأخيرة كانت غطاءً ديموقراطيًا للديكتاتور العثمانى.. فصل 18624 موظفًا حكوميًا من عملهم قبل أدائه للقسم الدستورى.. والسجون تكتظ بالكتاب والصحفيين والأكاديميين والسياسيين

الجندى المجهول.. "ماتى ماكنوين" الفنلندى الذى ألهم العالم فكرة SMS

الجندى المجهول.. "ماتى ماكنوين" الفنلندى الذى ألهم العالم فكرة SMS

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة