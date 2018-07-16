صور.. رفع 97 طن قمامة ومخلفات صلبة بمدينة البلينا بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن رفع 97 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة بمركز ومدينة البلينا، واستمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز،وذلك فى إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، وتقديم افضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه أوضح عامر محمد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان انه تم القيام بحملة نظافة ناحية قرية الإصلاح وقرية الحلافى الغربية التابعين للمجلس القروى ببنى حميل، أسفرت الحملة عن رفع حوالى 97 طن من التراكمات والمخلفات الصلبة والقمامة، وتم ونقلها الى الجبل الغربى الى الاماكن المخصصة لتجميع القمامة، كما قامت الحملة بأعمال تمهيد طريق الجرجاوى، ومدخل الحلافى الغربية، وطريق الحلافى الشرقية، وجارى أعمال المتابعة وتكثيف الحملات بشكل دورى.

وشدد عبد المنعم على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين ورفع المخلفات والتراكمات، والحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة.



رفع 97 طن مخلفات بالبلينا



رفع 97 طن مخلفات بالبلينا



رفع 97 طن مخلفات بالبلينا