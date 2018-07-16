صور.. تنفيذ مناورة الكوارث والأزمات بالبحيرة بمشاركة قائد الدفاع الشعبى

أجرت منذ قليل الأجهزة التنفيذية والأمنية بالبحيرة، مناورة مكثفة لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة بالمحافظة تحت عنوان "صقر 29" بالتعاون مع القوات المسلحة.
تم إجراء محاكاة لإدارة الأزمات الطارئة على عدة نماذج متنوعة من الكوارث الافتراضية ومنها حوادث إرهابية بمستودع الغاز بمركز كفر الدوار ومحطة توليد الكهرباء بمركز المحمودية وكذلك انهيار عقار بمدينة دمنهور بشكل مفاجئ إلى جانب كيفية مواجهة الكوارث الطبيعة مثل السيول والأمطار الغزيرة.
وشهدت احداث المناورة التدريبية المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة واللواء أركان حرب خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى واللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة واللواء مجدى عنانى السكرتير العام والعقيد محمد شرف المستشار العسكري، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ورؤساء شركات الكهرباء والمياه والصرف و المرور والإسعاف والحماية المدنية.
وخلال أحداث المناورة تم استعراض الإجراءات المتخذة لمواجهة الكوارث والأزمات من خلال شاشات عرض بغرفة العمليات بديوان محافظة البحيرة وذلك للوقوف على مدى سرعة وجاهزية الأفراد والمعدات للتعامل مع تلك الأزمات والسيطرة عليها.
قائد الدفاع الشعبى يشارك فى مناورة الكوارث
مشاركة القيادات التنفيذية فى المناورة
جانب من اعمال الاغاثة خلال مناورة الكوارث
محافظ البحيرة و قائد الدفاع الشعبى
القيادات الامنية والقوات المسلحة خلال المناورة
جانب من استعراض المشاركين فى المناورة
جانب من مناورة الكوارث بالبحيرة
مناورة الكوارث والازمات بدمنهور
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