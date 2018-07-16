صور.. تنفيذ مناورة الكوارث والأزمات بالبحيرة بمشاركة قائد الدفاع الشعبى

البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

أجرت منذ قليل الأجهزة التنفيذية والأمنية بالبحيرة، مناورة مكثفة لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة بالمحافظة تحت عنوان "صقر 29" بالتعاون مع القوات المسلحة.

تم إجراء محاكاة لإدارة الأزمات الطارئة على عدة نماذج متنوعة من الكوارث الافتراضية ومنها حوادث إرهابية بمستودع الغاز بمركز كفر الدوار ومحطة توليد الكهرباء بمركز المحمودية وكذلك انهيار عقار بمدينة دمنهور بشكل مفاجئ إلى جانب كيفية مواجهة الكوارث الطبيعة مثل السيول والأمطار الغزيرة.

وشهدت احداث المناورة التدريبية المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة واللواء أركان حرب خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى واللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة واللواء مجدى عنانى السكرتير العام والعقيد محمد شرف المستشار العسكري، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ورؤساء شركات الكهرباء والمياه والصرف و المرور والإسعاف والحماية المدنية.

وخلال أحداث المناورة تم استعراض الإجراءات المتخذة لمواجهة الكوارث والأزمات من خلال شاشات عرض بغرفة العمليات بديوان محافظة البحيرة وذلك للوقوف على مدى سرعة وجاهزية الأفراد والمعدات للتعامل مع تلك الأزمات والسيطرة عليها.

وأكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على أن التخطيط الجيد من أهم المكونات التي تقوم عليها استراتيجية إدارة الأزمات والكوارث ويساعد على إدارة الأزمات من خلال المبادرة وتحقيق أعلى نسبة نجاح فى التعامل معها وتجنب الآثار السلبية الناجمة عنها، كما أنه يوفر الاستغلال الكامل للطاقات والموارد التي يمتلكها الجهاز القائم على إدارة الأزمات.

كما شددت على رفع درجة الاستعداد والتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية ومديريات الخدمات ومراجعة كافة الأجهزة والمعدات وتنفيذ اجراءات تامين الاهداف الحيوية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال تنفيذ التدريب العملي المشترك (صقر 29) لمواجهة الازمات والكوارث الذى يتم تنفيذه بمحافظة البحيرة خلال الفترة من 15 حتي 17 يوليو 2018م وذلك بحضور اللواء أ .ح مقاتل بطل خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري واللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير امن البحيرة واللواء عصام خضر مدير الادارة العامة للازمات والكوارث بوزارة التنمية المحلية والعميد ا .ح حازم بدر مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية للازمات والكوارث والعميد ا .ح عمرو ابو زيد رئيس فرع تخطيط قياده قوات الدفاع الشعبي والعسكري واللواء مجدى عناني سكرتير عام المحافظة و حازم الاشموني السكرتير العام المساعد والعقيد محمد شرف المستشار العسكري واعضاء لجنة هيئة عمليات القوات المسلحة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات ومسئولي شركات الكهرباء والمياه والصرف و المرور و الاسعاف و الحماية المدنية.