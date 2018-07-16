صور.. تفاصيل مداهمة الشرطة للبؤر الاجرامية بقنا وضبط سلاح وهاربين من أحكام

قنا - وائل محمد

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكبرة التى استهدفت العناصر الإجرامية بدوائر مراكز شرطة نجع حمادى ونقادة ودشنا بأمن قنا وقطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى، ونجحت فى ضبط " 38 قطعة سلاح نارى وقضية مخدرات و55 من العناصر الإجرامية الخطرة وتنفيذ 6511 حكما قضائيا".



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بتنفيذ حملة أمنية وتفتيشية مكبرة تستهدف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون من تجار الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والصادر ضدهم أحكام قضائية، بجانب استهداف الخصومات الثأرية والعمل على إنهائها، بمناطق (أبو حزام وحمرا دوم بدائرة مركزشرطة نجع حمادى، قرية أسمنت بدائرة مركز شرطة نقادة، السمطا ونجوعها بدائرة مركز شرطة دشنا.



وتم استهداف المناطق المُشار إليها والقرى المجاورة بحملة مكبرة شارك فيها قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأمن قنا وقوات الأمن المركزى، أسفرت عن ضبط عدد 38 قطعة سلاح نارى، قضية مخدرات، تنفيذ 6511 حكما قضائيا من بينهم 55 جناية، كما تم ضبط 55 عنصر من العناصر الإجرامية الخطرة.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط 38 قطعة سلاح نارى عبارة عن 3 رشاش، 13 بندقية آلية، 3 بنادق رصاص، 10 بنادق خرطوش، 9 فرد محلى، 27 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة بحوزة 28 متهم وضبط 553 محكوما عليهم مطلوب التنفيذ عليهم فى 6511 حكما قضائيا عبارة عن 55 حكم جناية ، 1461 حكم حبس جزئى ومستأنف ، 3738 حكم غرامة، 1257 حكم مخالفة.



وفى مجال ضبط المواد المخدرة، تم ضبط عامل بدائرة مركز شرطة قنا لقيامه بالإتجار فى المواد والأقراص المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 150 جراما، عدد 500 قرص مخدر وضبط 45 دراجة نارية بدون لوحات معدنية وضبط 1164 مخالفة مرورية متنوعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين وجارى استمرار الحملات.



المتهمون بعد ضبطهم خلال الحملات الامنية بقنا



المتهمين بعد ضبطهم خلال الحملات الامنية بقنا



المتهمين بعد ضبطهم خلال الحملات الامنية بقنا



المتهمين بعد ضبطهم خلال الحملات الامنية بقنا



المتهمين بعد ضبطهم خلال الحملات الامنية بقنا



