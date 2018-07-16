صور ..بدء مبادرة شواطئ خالية من الملوثات البلاستيكية بالسويس

بدأت مبادرة شواطئ خالية من الملوثات البلاستيكية لنظافة وتجميل كورنيش السويس الجديد تنفيذاً لتعليمات اللواء أحمد حامد محافظ السويس بالمساهمة والمشاركة فى الإحتفال باليوم العالمى للمحيطات.

و قام جهاز التجميل والنظافة بأعمال النظافة العامة للكورنيش وزراعة الأحواض بالجزيرة الوسطى وعلى جانبي الكورنيش الجديد بالتعاون مع المبادرة.

وشارك فى المبادرة كلا من الدكتورة سوزان الحسانين خليف رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وفريق من أساتذة معهد علوم البحار برئاسة الدكتورة منال مصطفى صبرة مدير المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالسويس والمهندسة صفاء فضيل مدير إدارة البيئة بالمحافظة وسعيد محمد مدير مديرية الشباب والرياضة.