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الإثنين، 16 يوليه 2018 01:40 م
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صور ..بدء مبادرة شواطئ خالية من الملوثات البلاستيكية بالسويس

الإثنين، 16 يوليه 2018 01:15 م
صور ..بدء مبادرة شواطئ خالية من الملوثات البلاستيكية بالسويس مبادرة شواطئ خالية من الملوثات البلاستيكية
السويس- سيد نون
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بدأت مبادرة شواطئ خالية من الملوثات البلاستيكية لنظافة وتجميل كورنيش السويس الجديد تنفيذاً لتعليمات اللواء أحمد حامد محافظ السويس بالمساهمة والمشاركة فى الإحتفال باليوم العالمى للمحيطات.
 
و قام جهاز التجميل والنظافة بأعمال النظافة العامة للكورنيش وزراعة الأحواض بالجزيرة الوسطى وعلى جانبي الكورنيش الجديد بالتعاون مع المبادرة.
 
وشارك فى المبادرة كلا من الدكتورة سوزان الحسانين خليف رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وفريق من أساتذة معهد علوم البحار برئاسة الدكتورة منال مصطفى صبرة مدير المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالسويس والمهندسة صفاء فضيل مدير إدارة البيئة بالمحافظة وسعيد محمد مدير مديرية الشباب والرياضة.
 
 
 
1 (1)
جانب من المبادرة 
 

1 (2)
مبادرة شواطئ خالية من الملوثات
 

1 (3)
جانب من مبادرة الشواطئ خالية من الملوثات

1 (4)
جانب من المبادرة بالشواطئ فى السويس  

 


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