صور.. انطلاق مهرجان "لا تيرانا" الدينى فى تشيلى

كتب عبد الوهاب الجندى

أنطلق اليوم الإثنين، مهرجان "لا تيرانا" الدينى، فى تشيلى، والذى يحتفل بها أسبوعا فى كل عام، ويشارك فيه العديد من السياح وزوار تشيلى من كل دول العالم.

ووفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، فأن الاحتفال يعد أكثر من مجرد احتفال ديني، فيتم تبادل فيه الثقافات التى تنحدر من جذور الأنديز، مع ارتداء الملابس التقليدية والغريبة.

ويجمع مهرجان "لا تيرانا" فى تشيلى الثقافات الهندية القديمة مع شعوب الكريول، وعرقية المستيزو، وكافة الناس الذين عاشوا فى تشيلى فى العصور القديمة.



احتفالات بالأضواء



انطلاق مهرجان لا تيرانا فى تشيلى



جانب من المهرجان



كرنفال لا تيرانا



مهرجان لا تيرانا فى تشيلى